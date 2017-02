Ohne Kontrolle

artikel-ansicht/dg/0/

Kontrolle, das ist es, was Trump gern hätte. Als Chef eines großen Unternehmens ist das verständlich. Da will man die Dinge selbst steuern, die nach außen dringen. Das große Missverständnis Trumps ist, dass er die Vereinigten Staaten für ein Unternehmen hält, das man entsprechend führen kann. Aber eine Demokratie funktioniert so nicht. Nur wenn der Regierung auf die Finger geschaut wird - durch Parlament, Gerichte und Medien - kann ein freies Gemeinwesen existieren.

Die dauernde Herabwürdigung bisheriger Kontrollmechanismen kann nur zwei Ziele haben: entweder die Kontrolleure auf Linie zu bringen, oder ihre Abschaffung. Der von Trump konstruierte Gegensatz "hier ich und das Volk, dort die Medien und das kaputte System" gräbt bewusst eine Kluft. Für ihn sind Kameras, 140-Zeichen-Nachrichten und ein paar Hofberichterstatter offenbar genug, um seine Sicht unters Volk zu bringen. Man kann nur hoffen, dass seine Kritiker laut bleiben.