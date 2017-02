Am Ende fehlt die Kraft

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Am drittletzten Spieltag der Volleyball-Kreisunion trafen die spielstärksten Teams, VC Storkow II und VC Strausberg II, in der OSZ-Halle aufeinander. Der Spielplan wollte es so, dass die Teams gleich zwei Spiele gegeneinander austragen mussten. In diesen beiden Partien setzen sich die Mädels aus Storkow mit jeweils 3:1-Sätzen durch. Eine kleine Überraschung, denn die bisher ungeschlagenen Strausbergerinnen kassierten damit ihre ersten beiden Saisonniederlagen.

Es gab durchaus guten Sport zu sehen, denn beide Teams spielten mit den modernen Läufersystemen und setzten die gegnerische Abwehr damit immer wieder unter Druck. Ausschlaggebend für die Strausberger Niederlage war, dass das Team nur sechs Spielerinnen aufbieten konnte. Es gab somit keine Wechselmöglichkeiten. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr machten sich die körperlich-konditionellen Vorteile der Storkowerinnen bemerkbar. Der Sieg ging daher auch in dieser Höhe in Ordnung.

Nur durch das bessere Satzverhältnis konnten die Strausberger Mädchen um Ines Glodek die Tabellenführung behaupten. In den beiden letzten Kreisunionspieltagen wird sich nun entscheiden, wer die Meisterschaft erringen wird. Es bleibt weiter spannend.

In einer weiteren Partie standen sich der VC Strausberg III und das junge Team des SV Pneumant Fürstenwalde gegenüber. Hier gewannen die Strausberger um Kapitän Chantal Sperr verdient mit 3:0. Erwartungsfroh gingen die Jugendspielerinnen des VC Strausberg dann auch das Spiel gegen die Volleyballerinnen von Rot-Weiß Neuenhagen an. Im ersten Satz gab es eine klare 14:25-Niederlage. Besser lief es dann im zweiten Satz: Die beiden Zuspielerinnen Alina Rohr und Estelle Sawitzki setzten die Angreiferinnen immer wieder gut in Szene. Hier konnte die erst seit wenigen Wochen spielende Sara Beck durch ihre Schnelligkeit und guten Angriffsschläge immer wieder punkten. Dennoch wurden immer wieder leichte Bälle vergeben, so dass mit 22:25 auch der zweite Satz verloren ging

Im dritten Satz wurde dann beim VC umgestellt: Zuspielerin Alina Rohr rückte in den Angriff, Tanja Fey spielte zu. Gute Spielpassagen wechselten mit Schlechten, das Team kämpfte, wurde aber nicht belohnt. Mit 20:25 Punkten ging auch der dritte Durchgang an Neuenhagen. In einer weiteren Begegnung setzten sich die Volleyballmädchen von Rot-Weiß Neuenhagen mit 3:0-Sätzen gegen die BSG Pneumant Fürstenwalde durch.

1. VC Strausberg II 12 32:0630

2. VC Storkow II 12 30:0830

3. Rot Weiß Neuenhagen 12 16:2414

4. VC Strausberg III 12 15:2613

5. Pneumant Fürstenwalde 12 4:333