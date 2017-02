Protest gegen Abschiebungen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Etwa 30 Menschen haben am Freitagvormittag auf dem Eberswalder Marktplatz gegen Abschiebungen demonstriert. Mit ihren Transparenten zogen die Teilnehmer der Kundgebung kurze Zeit später auch vor die Ausländerbehörde des Landkreises an die Goethestraße, Ecke Ratzeburgstraße und forderten Informationen in einem konkreten Fall. Anlass für den Protest war die vermeintliche Abschiebung eines 27-jährigen Somaliers namens Farhan, der am Donnerstagmorgen aus der Flüchtlingsunterkunft in Ützdorf abgeholt wurde. Er habe sich weder von Freunden verabschieden, noch einen Anwalt kontaktieren können, teilt Thomas Janoschka von der Initiative "Barnim für alle" mit.