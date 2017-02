Sparkasse bucht Max Giesinger

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Der Deutschpop-Überflieger Max Giesinger kommt nach Eberswalde. Am 29. März wird der angesagte Sänger bei "Musik nach Kassenschluss" auftreten - und im SparkassenForum an der Michaelisstraße 1 natürlich auch seine größten Hits "80 Millionen" und "Wenn sie tanzt" vortragen. Der Vorverkauf hat begonnen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553092/

Damit ist es der Sparkasse Barnim gelungen, für ihre 2001 erstmals aufgelegte Veranstaltungsreihe erneut einen absoluten Hochkaräter zu verpflichten. Bei "Musik nach Kassenschluss" waren zum Beispiel bereits Jennifer Rush, Phil Bates ELO, Fools Garden, Heinz-Rudolf Kunze, Manfred Krug und Gitte Hennig zu Gast. Die Frühjahrskonzerte sind dabei stets für ein jüngeres Publikum konzipiert. Vor Max Giesinger haben schon Stefanie Heinzmann und Glasperlenspiel ihre zahlreichen Fans begeistert.

Die März-Ausgabe 2017 gehört einem Künstler, dessen aktuelles Album "Der Junge, der rennt" Programm zu sein scheint. Max Giesinger hat die deutsche Musiklandschaft mit der im vorigen Jahr veröffentlichten CD buchstäblich im Sturm erobert. Die erste Single aus dem Werk, "80 Millionen", hat es bis auf Platz 2 der Single-Charts geschafft und bei YouTube mehr als 25 Millionen Views erreicht. Die zweite Single "Wenn sie tanzt" erzählt von einer Flucht aus dem Alltag und ist nicht minder erfolgreich. Die eingängige Melodie läuft auf allen Rundfunksendern im Dauerabspielmodus.

Auch mit seinen Konzerten bewegt sich Max Giesinger rasant auf der Erfolgsspur. Mehr als 60 Freiluft-Auftritte hat er im vorigen Sommer bestritten. Der Höhepunkt war sein Auftritt bei "Das Fest" in Karlsruhe - vor 40 000 jubelnden Besuchern. Auch die Konzerte seiner Herbsttour waren weitestgehend ausverkauft. Im Frühjahr gibt Max Giesinger 19 weitere Auftritte in Deutschland und der Schweiz.

Der Sänger ist der lebende Beweis dafür, dass auch aus Teilnehmern an Castingshows etwas Großes werden kann. 2012 hatte er an der ersten Staffel von "The Voice of Germany" teilgenommen - und dabei den vierten Platz belegt.

Im SparkassenForum gibt Max Giesinger ein Stehkonzert. Bei der Musik hätte es ohnehin niemanden lange im Sitz gehalten.

Tickets für 35 Euro online bei musik-nach-kassenschluss.de und in allen Sparkassenfilialen