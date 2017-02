Stromausfall mit Feueralarm

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Ein Kurzschluss im Mittelspannungsnetz der Stadtwerke Schwedt hat am Freitagmorgen um 1 Uhr für zweieinhalb Stunden die Stromversorgung von zirka 7000 Haushalten und Firmen lahmgelegt. Grund war ein defektes unterirdisches 20-kV-Kabels in der Nähe des Kreisverkehrs an der Auguststraße/Heinersdorfer Straße. Das Kabel war offenbar bei früheren Bauarbeiten beschädigt worden. An der Schadensstelle gab es einen Kurzschluss, der zur Sicherheitsabschaltung aller angeschlossenen Verteilerstationen führte. Betroffen waren das komplette Stadtzentrum, der Stadtteil Neue Zeit sowie die Ortsteile Criewen und Zützen. Da der Schaden nicht offensichtlich war, dauerte die Suche nach der Fehlerstelle länger. Erst gegen 3.30 Uhr wurden die letzten Haushalte in der Auguststraße wieder versorgt.

Der flächendeckende Stromausfall von 7000 Anschlüssen hat in etwa 12 000 Schwedter betroffen. Die meisten werden aber geschlafen haben und nur durch blinkende Radiowecker am Morgen davon erfahren haben. Im Schwedter Klinikum sprang die Notstromversorgung an, in der Stadtsparkasse meldete die Brandmeldeanlage zweimal hintereinander Feueralarm, sodass die Feuerwehr ausrücken musste. In einer Pflegeeinrichtung in der Berliner Allee fürchtete sich die Pflegerin im Nachtdienst, als plötzlich das Licht ausging und alle Brandschutztüren zufielen. Sie rief besorgt den Notruf, der sie beruhigen konnte.

Der letzte so große Stromausfall liegt vier Jahre zurück.