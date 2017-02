Der Förderbescheid ist da

artikel-ansicht/dg/0/

Hohenstein/Strausberg (MOZ) Der Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Hohenstein kann nun beginnen. Nachdem der Fördermittelbescheid aus dem Ministerium für ländliche Entwicklung eingegangen ist, steht dem Baustart nichts mehr im Wege. Bürgermeisterin Elke Stadeler hat die erfreuliche Nachricht am Mittwoch im Finanzausschuss und am Donnerstag im Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Soziales verkündet.