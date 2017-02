Tierquäler zu Geldstrafe verurteilt

artikel-ansicht/dg/0/

Tagelang war eine Schafherde mit Lämmern bei über 30 Grad Hitze sich selbst überlassen. Ohne Wasser, ohne ausreichend Schatten, ohne tierärztliche Versorgung, ohne Futter auf einer dürren Trockenrasenfläche in den Stolper Bergen vegetierten die Tiere vor sich hin. Mitten im Nationalpark Unteres Odertal. Anwohner hatten die Schafe schreien gehört und beißenden Gestank wahrgenommen. Der alarmierte ortsansässige Schäfer Stefan Israel machte grausige Entdeckungen. Überall lagen tote, teils verweste oder von Aasfressern ausgeweidete Lämmer herum. Viele Schafe waren abgemagert, sahen krank aus. Israel, der einst selbst diese Flächen mit seiner Herde beweidete, bis ihm vom Nationalparkförderverein als Eigentümer der Pachtvertrag gekündigt wurde, war entsetzt und schaltete das Veterinäramt ein.

Neuer Pächter war der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas H. aus Sachsen, der wiederum eine Schäferin aus Mirow in Mecklenburg-Vorpommern mit der Beweidung beauftragte.

Der ortsansässige Schäfer Stefan Israel, der den Fall 2014 ans Licht brachte, äußerte sein Unverständnis, warum die Eigentümer einheimische Schäfer ausgrenzen und sich stattdessen ortsfremde "Prämienjäger" ins Land holen.

Der herbeigerufene Amtstierarzt Dr. Achim Wendlandt war sofort vor Ort. Die Zustände beschrieb er als katastrophal. Die Tiere waren nicht ausreichend versorgt, trotz Hitze teilweise ungeschoren, tote Tiere wurden nicht ordnungsgemäß beseitigt, auch Verstöße gegen die Bestandsregistrierung wurden festgestellt. In den Akten des Veterinäramtes und der Staatsanwaltschaft heißt es: Tiere waren "dehydriert, abgemagert, zyanotisch, im After- und Leistenbereich verkotet und von Fliegenmaden befallen", einige lahmten oder wiesen tiefe, offene Wunden auf, ohne dass sie tierärztlich versorgt wurden. Die Schafe mussten über längere Zeit erhebliche Schmerzen ertragen, was den Tatbestand der Tierquälerei erfülle. Amtstierarzt Wendlandt erteilte Auflagen und Bußgeldbescheide in Höhe bis zu 800 Euro gegen den Pächter und die Betreuer der Herde.

Durch den Bericht in der Märkischen Oderzeitung wurde die gemeinnützige Tierschutzorganisation Peta auf den Fall aufmerksam und erstattete Strafanzeige gegen die verantwortlichen Pächter, Tierhalter und den Nationalparkförderverein als Verpächter.

Vor Kurzem wurde das Urteil gesprochen. Während das Verfahren gegen drei der Verantwortlichen nach Zahlung der Bußgelder eingestellt werden konnte, wurde die uneinsichtige Haupttäterin Dorit E., die die Herde betreute, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Neuruppin zu 20 Tagessätzen je 20 Euro verurteilt. Zusätzlich muss sie die Kosten für das Verfahren und sämtliche Auslagen tragen. Für den Leiter der Wissenschafts- und Rechtsabteilung von Peta, Dr. Edmund Haferbeck, ist das Urteil ein richtiges und wichtiges Signal. "Unsere Organisation deckt Missstände und jegliche Formen von Tiermisshandlungen sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich auf, prüft, stellt Anzeigen und macht sie öffentlich. Dass ein Veterinäramt und die Staatsanwaltschaft bei einem Agrarbetrieb so konsequent und entschlossen durchgreifen, ist nicht unbedingt selbstverständlich", erklärte Edmund Haferbeck gegenüber der MOZ. "Der Fall im Nationalpark ist leider überhaupt kein Einzelfall. Kurz darauf hatten wir in einem ähnlichen Fall in Brandenburg Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin gestellt. Und es betrifft nicht nur Schafherden, das geht quer Beet", sagt Edmund Haferbeck. Als ursächlich sieht er vor allem das Bestreben, Kosten zu senken: "Schafhaltung ist immer dann mit der Gefahr von Tierquälerei verbunden, wenn die Verantwortlichkeiten immer weiter delegiert werden wie in dem Fall in der Uckermark, wo niemand mehr regelmäßig vor Ort war. Wie hier führt Profitgier zu Tierquälerei."

Bis zu 5000 Hinweisen und Meldungen auf Verstöße gegen das Tierschutzgesetz geht Peta jährlich in ganz Deutschland nach. Gerade Menschen aus ländlichen Regionen wenden sich eher an die Organisation Peta als an örtliche Behörden, weil sie unerkannt bleiben und Stress mit der Nachbarschaft vermeiden möchten.