Mehr als 80 000 Übernachtungen

Die Kurve zeigt eine schier unglaubliche Entwicklung. Zählte die Gemeinde Schorfheide 2008 noch 27506Übernachtungen, waren es im vergangenenen Jahr bis Oktober 81150. Das entspricht einer Steigerung auf das Dreifache. "Kleinere Pensionen sind da noch gar nicht einberechnet", macht Tourismusmangerin Anke Bieleg bei ihrer Präsentation in der jüngsten Gemeindevertretersitzung deutlich. Denn die Statistik erfasst allein die Häuser, die über mindestens neun Betten verfügen. Das seien in der Gemeinde etwa zwölf bis 13Betriebe. Das Amt Joachimsthal (Schorfheide) mit Ringhotel und EJB ist darin noch gar nicht erfasst.

Die guten Zahlen hat die Gemeinde neben ihrem Prachtwald und den Seen auch Touristenmagneten wie dem Wildpark und nicht zuletzt dem Jagdschloss Groß Schönebeck zu verdanken. Auch dort weist die Kurve nach oben. Kamen 2009 etwa 5000 Besucher, wurde im vergangenen Jahr die doppelte Gästezahl im Schloss gezählt. 150 Führungen wurden 2016 angeboten. Außerdem kann sich die Gemeinde über Radtouristen freuen, die gerade in den Sommermonaten zu Tausenden durch die Region fahren.

Mit dem Rad sind die Besucher auch gut beraten, denn beim Öffentlichen Personennahverkehr hapert es noch. Ein Thema, das der Gemeindevertreter Henry Pepinski ansprach. "Vor allem in den Ferien ist das ein Problem", sagte der Linken-Abgeordnete aus Eichhorst, der gleich noch ein Manko nachlegte: fehlende Toiletten. Das betreffe vor allem Senioren. Die Gaststätten könnten dieses Defizit nicht immer auffangen.

Näher darauf eingehen wollten die Schorfheider Gemeindevertreter angesichts einer vollen Tagesordnung nicht. Lösungsvorschläge blieben aus. Anders verhält es sich in Sachen Besuchertransport. Von Ostern bis Oktober nämlich fährt seit vergangenem Jahr immer von Freitag bis Sonntag der Heideliner zu einzelnen Ausflugszielen. Im September konnte der Bus, der zwischen Bahnhof Groß Schönebeck, Wildpark und dem Feriendorf Groß Väter See verkehrt, die meisten Fahrgäste verzeichnen. Knapp 500 Reisende hatte er im Spätsommermonat befördert. Sehr gern würde Anke Bieleg die Strecke noch ein Stück in die Uckermark hinein erweitern. Am liebsten bis zur Naturtherme Templin und zum Ahornseehotel der Kurstadt. Das hat in der vergangenen Saison noch nicht geklappt.

Mit Blick auf die Tourismus-info sei das Ziel die Folgezertifizierung mit dem "roten i" des Deutschen Tourismusverbands, das den Schorfheidern eine gute Beratung attestiert. Die Kriterien, so informierte Anke Bieleg, würden allerdings stetig strenger.

Die Expertin in Sachen Fremdenverkehr machte auch deutlich, dass die Tourismusförderung für die Gemeinde nach wie vor nicht kostendeckend arbeite. Zwar erziele man mit dem Verkauf einzelner Artikel einen gewissen Umsatz. Doch reiche dieser bei weitem nicht aus. Anke Bieleg wies auch darauf hin, dass das Informationsangebot für die Besucher kostenlos sei. So werde weder eine Gebühr für die Beratung verlangt, noch eine Kurtaxe in der Region erhoben.