Traditioneller Frühjahrsputz

Bernau (MOZ) Der große Frühjahrsputz in Bernau findet auch in diesem Jahr traditionell in der Woche vor Palmsonntag, also vom 3. bis 9. April, statt. Alle Bürger, insbesondere Schulklassen und Vereine, sind aufgerufen, sich an der alljährlichen Aufräumaktion zu beteiligen.