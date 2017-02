Erster Vogelgrippe-Fall in Wriezen

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Die Vogelgrippe hat den nördlichen Teil von Märkisch-Oderland erreicht. In einem Legeentenbetrieb in Wriezen sind am Freitag 16 500 Pekingenten getötet worden. Der Verdacht der Vogelgrippe habe sich bestätigt, teilte der Landkreis mit.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553101/

Auf dem Gelände der ehemaligen Brüterei am Stadtrand von Wriezen steht den ganzen Tag über ein grüner Container der Firma Anicon, die ihren Sitz bei Cloppenburg (Niedersachsen) hat. Ein Radlader stapelt flache Käfige in den Container. Dann verstummt das Geschnatter. Die Tür wird verschlossen und Gas eingeleitet - ein Gemisch aus Kohlendioxid und Argon. Kohlendioxid schläfert die Enten ein. Argon, eigentlich ein Edelgas, das nicht giftig ist und unter anderem in Glühlampen und zum Schweißen verwendet wird, verdrängt in großen Mengen Sauerstoff. Die eingeschläferten Enten ersticken. Zwei Minuten dauert der Vorgang. Danach holt der Radlager die Käfige aus dem Container und kippt die Kadaver in einen silberfarbenen Container. Sie werden in eine Verbrennungsanlage gebracht.

Sowohl das Landeslabor als auch das Friedrich-Loeffler-Institut haben den Erreger H5N8 in einer Probe nachgewiesen, sagte Kreissprecher Thomas Berendt. Obwohl nicht alle Tiere befallen seien, müsse vorsorglich der gesamte Bestand getötet werden, weil es sich um einen hochansteckenden Erreger handele. Der Betrieb in Wriezen halte Elterntiere, die Eier produzieren. Die ausschlüpfenden Kücken werden für die Mast verwendet.

Das Team des Veterinäramtes des Landkreises prüft, wie das Virus in den Stall gelangen konnte. Dabei werde es von dem Tierseuchenbekämpfungsdienst des Landes unterstützt, teilte ein Sprecher des Verbraucherschutzministeriums mit. Die Seuchensituation für Wildvögel und Hausgeflügel habe ein nie zuvor gekanntes Ausmaß angenommen, unterstrich Verbraucherschutzstaatssekretärin Anne Quart in der Beratung des Zentralen Krisenstabes Tierseuchen, der durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft kurzfristig einberufen wurde. "Auf Grund der Geflügelpestsituation in Brandenburg und der aktuellen Risikoeinschätzung des Friedrich-Loeffler-Institutes müssen wir an der landesweiten Stallpflicht festhalten", so die Staatssekretärin.

Der Landkreis hat ein Sperrgebiet von drei Kilometer und einen Beobachtungsraum von zehn Kilometer um den Wriezener Stall gezogen. Der Sperrbezirk reicht bis zum nördlichen Ausgang von Neu Mädewitz nach Eichwerder und führt westlich von Bochows Loos vorbei bis Bliesdorf. Dann geht es weiter bis zur L33/ "Bliesdorfer Fließ". Von dort zieht sich der Sperrbezirk bis zur Kreuzung Altgaul mit der Kreisstraße 6436 und weiter in nordöstlicher Richtung über die B 167 hinweg zum Landgraben, südlich von Neugaul zur Wriezener Alten Oder bis bis südlich von Mädewitz.

Wer im Sperrgebiet Vögel oder Geflügel hält, habe dies sofort dem Amtstierarzt anzuzeigen, heißt es in einer Allgemeinverfügung. Geflügelausstellungen oder Märkte seien verboten. Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltenes Federwild sei in geschlossenen Ställen oder Schutzvorrichtungen zu halten