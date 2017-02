Polizeibericht Eberswalde vom 17.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Donnerstagabend in Eberswalde gefasst. Den Beamten war der 24-Jährige gegen 20.40 Uhr in der Straße Zum Schwärzesee aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft ihn zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Da der Mann die ersatzweise ausgesprochene Geldstrafe nicht aufbringen konnte, klickten die Handschellen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten Drogen in den Sachen des Mannes.

Drei Verletzte beiAutobahn-Unfall

Bernau. Bei einem Unfall auf der A 10 nahe der Raststätte Seeberg Ost sind eine Frau und zwei Kinder verletzt worden. Die 33-Jährige, die in Richtung A 11 unterwegs war, hatte aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Mitsubishi geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke, die auf einer Länge von etwa 40 Metern beschädigt wurde. Rettungskräfte brachten die Fahrerin und die beiden achtjährigen Kinder in ein Berliner Krankenhaus.

Audi A6verschwunden

Eberswalde. Einen Audi A6 haben Autodiebe am helllichten Tag in Eberswalde gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen EW-AS 200 verschwand am Donnerstag von seinem Stellplatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Sein Wert wird auf 15 000 Euro geschätzt.

Einbrecher nehmenAlu-Felgen mit

Schwedt. Bei einem Einbruch in eine Garage in Schwedt haben Diebe Alu-Felgen, eine Bassrolle und Werkzeug gestohlen. Der Schaden liegt bei rund1000 Euro.