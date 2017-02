Polizeibericht Schwedt vom 17.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt. Ein Einbruch in eine Garage in der Vierradener Chaussee wurde am Donnerstag angezeigt. Die Täter durchwühlten das Inventar und stahlen Alu-Felgen sowie eine Bassrolle und Werkzeug. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

Ohne gültigenFührerschein

Templin. Polizisten hielten in der Nacht zum Freitag, kurz nach Mitternacht, in der Straße Am Markt in Templin einen Opel mit zwei männlichen Insassen an. Der 32-jährige Fahrer konnte nur einen Führerschein der Russischen Förderation vorweisen. Er lebt schon seit zwei Jahren in Deutschland und hätte nach sechs Monaten einen deutschen Führerschein beantragen müssen.