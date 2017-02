Polizeibericht Bernau vom 17.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau. Bei einem Unfall auf der A10 nahe der Raststätte Seeberg Ost sindeine Frau und zwei Kinder verletzt worden. Die 33-Jährige, die in Richtung A11 unterwegs war, hatte aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Mitsubishi geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke, die auf einer Länge von 40 Metern beschädigt wurde. Rettungskräfte brachten die Fahrerin und die beiden achtjährigen Kinder in ein Berliner Krankenhaus.

Gesuchter Mannfestgenommen

Eberswalde. Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Donnerstagabend in Eberswalde gefasst.Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft ihn zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Da der 24-Jährige die ersatzweise ausgesprochene Geldstrafe nicht aufbringen konnte, klickten die Handschellen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten Drogen in den Sachen des Mannes.

Berlin. Wegen notwendiger Fahrleitungsarbeiten im Bereich der Rhinstraße werden die Straßenbahnlinien M17 und 27 am Sonntag von zirka 7 bis 15 Uhr unterbrochen. Für die beiden Linien wird ein Ersatzverkehr zwischen Hauptstraße/Rhinstraße und Hegemeisterweg eingerichtet.

Verkehrstipp