Seelow (moz) Treplin (MOZ) Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 7 Uhr und 10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Treplin eingebrochen. Sie durchsuchten alle Räume. Zu gestohlenen Gegenständen und zur Schadenssumme liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.