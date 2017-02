Polizeibericht Gransee vom 17.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Kurtschlag. Mit einem Wildschwein ist Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr ein 63-jähriger Opel-Fahrer auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Kappe und Kurtschlag zusammengestoßen. Am Opel,welcher fahrbereit blieb, entstand ein Schaden von zirka 1 000 Euro. Das verletzte Schwein musste durch einen Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizistenerlegt werden.

Ohne gültigenFührerschein

Templin. Nur einen russischen Führerschein konnte ein 32-Jähriger vorzeigen, als er Freitag kurz nach Mitternacht am Steuer eines Opels von der Polizei am Markt in Templin angehalten wurde.Wie sich herausstellte, lebt der Mann seit mehr als zwei Jahren in Deutschland. Doch hätte er nach mehr als sechsmonatigem Aufenthalt in der Bundesrepublik einen deutschen Führerschein beantragen müssen.