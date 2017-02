Pflegeberufe werden vorgestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Das Beeskower Oder-Spree Krankenhaus stellt in Kooperation mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit am Mittwoch den Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers vor. Los geht es um 14 Uhr im Foyer in der 4. Etage des Krankenhauses in der Schützenstraße.

"Gesundheits- und Krankenpfleger ist ein sehr verantwortungsvoller Beruf mit guten Beschäftigungsperspektiven, sagt Franziska Fuhrmann-Lassowsky, Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit Beeskow.

Nach der dreijährigen Ausbildung seien die ausgelernten Fachkräfte wichtige Stützpfeiler in der Betreuung und Versorgung kranker und pflegebedürftiger Menschen.

Beschäftigungschancen bieten sich zum Beispiel in Krankenhäusern, in der Altenpflege und in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung. "Wir freuen uns auf eine interessante Veranstaltung mit Infos, Fragen und - wer mag - auch gleich einer Bewerbung", so die Berufsberaterin.

Das Oder-Spree Krankenhaus bietet in diesem Jahr fünf Ausbildungsplätze zum Gesundheits- und Krankenpfleger an. Das neue Ausbildungsjahr beginnt am 1. Oktober. Bewerbungen sind ab sofort möglich und können gern vor Ort abgegeben werden.

Eltern von interessierten Auszubildenden seien bei der Veranstaltung ebenfalls herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zur Ausbildung im Oder-Spree Krankenhaus im Internet unter www.os-kh.de/karriere/ausbildung, oder unter Tel. 03366 444-0