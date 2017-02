Kontra aus Schlaubetal gegen Windräder

artikel-ansicht/dg/0/

Die Versammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft, zu der neben den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree auch die Stadt Frankfurt gehört, hatte über den Ausbau der Windenergie-Anlagen beraten. Zu dem gefassten Beschluss gehört auch die Eröffnung des Beteiligungsverfahrens zum dritten Entwurf. In den Dokumenten der vergangenen Jahre hatte man mögliche Standorte aufgelistet, ein Gutteil wurde inzwischen wieder verworfen. Die Nummerierung geht bis zur 63, aber etliche Ziffern wurden bereits gestrichen. Jetzt geht es aktuell um 33 Eignungsgebiete, erläuterte Wolfgang Rump von der Regionalen Planungsgemeinschaft.

Zum weiteren Vorgehen sagte er, dass das Beteiligungsverfahren am 1. März eröffnet und am 30. April beendet werde. In dieser Zeit können auch Einwohner ihre Stellungnahmen abgeben. Ende Februar werde man diesen dritten Entwurf mit den Angaben zu den 33 Standorten veröffentlichen.

Doch schon jetzt wird in Rathäusern über diese Konzeption gesprochen. Eine Besonderheit ist dabei das Areal Schneeberg, Mixdorf und Grunow-Dammendorf. Schon im alten Plan war das Gebiet Nr. 50 bei Schneeberg aufgelistet worden, gegen das die Einwohner Sturm liefen. Im dritten Entwurf haben die Planer nun direkt angrenzend an das Schneeberger Gebiet einen zusätzlichen Standort eingetragen - das Gebiet Nr. 61 Grunow-Mixdorf. In der Beschreibung heißt es, dass man einen Abstand von mindestens 1000 Metern zur Wohnnutzung ansetze und dass es ein Schutzbereich des Rotmilans sei. Das Gebiet Nr. 61 soll sich in einem Streifen zwischen Mixdorf und Grunow-Dammendorf erstrecken.

Die Reaktion der Kommunalpolitiker ist unterschiedlich. "Ich bin entsetzt über diese Pläne", sagte Katharina Staar, Bürgermeisterin in Grunow-Dammendorf. Schon das Konzept für Schneeberg habe die Einwohner ihrer Kommune verärgert. Sie wolle aber mit einer Bewertung der Gemeindevertretung nicht vorgreifen, diese werde am 23. Februar zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkommen.

Marlies Janisch, Bürgermeisterin in Mixdorf, betonte, dass sie das Vorhaben noch nicht kommentieren wolle, sie warte auf die Sitzung der Gemeindevertretung am 16. März.

Ein kräftiges Kontra kommt von Monika Senzel, Bürgermeisterin der Gemeinde Schlaubetal. Dort verfolgt man sorgenvoll die Konzeption für den Standort Fünfeichen-Diehlo. Bereits die Vorlage des ersten Konzepts zur Windenergienutzung sei vom Schlaubetaler Amtsausschuss abgelehnt worden, argumentierte sie. Jetzt liege der dritte Entwurf vor: "Ich muss mich doch sehr wundern, wie in Brandenburg mit den Sorgen und Problemen der Bürger umgegangen wird", kritisierte sie.

Planer hatten versichert, dass das Areal Diehlo-Fünfeichen verringert worden sei, dass der Standort außerhalb des Naturschutzparks liege und dass der Mindestabstand eingehalten werde - doch darauf wollte Monika Senzel sich nicht einlassen, vielmehr betonte sie: "Wir wollen die Windräder nicht". Denn: "In unserer Region ist der Ausbau des Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. In meiner Gemeinde siedeln sich viele junge Familien an, die speziell wegen der unbelasteten Wohnqualität hier die Zukunft für sich und ihre Kinder sehen."

Zu den wenigen Vertretern, die in der Regionalversammlung mit Nein stimmten, gehörte der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Gliese. Seine Kritik "richtet sich vor allem gegen die neu ausgewiesenen Windeignungsgebiete 50 Schneeberg, 61 Grunow-Mixdorf und 38 Diehlo-Fünfeichen. Die Neuausweisungen bergen gesellschaftlichen Sprengstoff und gefährden den sozialen Frieden in allen umliegenden Dörfern." Die Erweiterung der Windkraftgebiete habe mittlerweile für die Anwohner eine "Schmerzgrenze" erreicht.

Er plädiert für eine grundlegende Reform: "Die gesamte Privilegierung der Baugesetzgebung für Windkraftanlagen muss auf den Prüfstand und der Wille der betroffenen Gemeinden ein hartes Entscheidungskriterium für die Regionalplanung darstellen. Bürgerinteressen und auch Umweltschutzbelange kommen meiner Erfahrung nach in der täglichen Praxis zu kurz."

Widerstand kündigte Detlef Meine, Vorsitzender des Amtsausschusses Schlaubetal, an. Das Gremium wird am 4. April tagen. Wenn alle guten Argumente versagen, dann müsse man darüber nachdenken, ob man beispielsweise im Flächennutzungsplan eine Höhenbegrenzung einführt.