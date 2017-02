Spielabsagen wegen vereister PlÃ¤tze

artikel-ansicht/dg/0/

Hier aufgeführten Vorbereitungsspiele bis zum morgigen Sonntag sind zwar angemeldet. Das heißt aber nicht, dass sie auch angepfiffen werden. Kreisligist TuS Dabergotz beispielsweise suchte nach der extrem kurzfristigen Absage aus Germendorf am Freitag nach einem Gegner. Union Neuruppin (Landesklasse) zog seine dritte Option: Pokalspiel gegen Buckow und Test gegen Walsleben wurden abgesagt, also werden heute Schuhe für Kunstrasen angezogen. In Borgsdorf soll ab 13 Uhr gespielt werden. Auch der MSV Neuruppin zog um. Gegen Velten wird heute ab 14 Uhr in Vehlefanz gespielt. Begehrt sind weiterhin die allwettertauglichen Kunstrasengeläufe. Nur müssen Ruppiner reisen, weil ihnen kaum welche in näherer Umgebung zur Verfügung stehen. Die Sportschule Lindow hat einen. In Perleberg ist einer, im mecklenburgischen Malchow und Waren ebenso. Oberhavels Fußballer peilen dagegen Borgsdorf, Vehlefanz, Oranienburg, Birkenwerder, Zehdenick, Hennigsdorf, Glienicke oder Mühlenbeck an - das sind acht.