Neue Allgemeinmedizinerin verstärkt das Ärzteteam

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (ja) Ein neues Namensschild wird in der kommenden Woche im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Eisenhüttenstadt angebracht - mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Freude der Patienten. Ab Montag nimmt dort nämlich offiziell eine weitere Fachärztin für Allgemeinmedizin ihren Dienst auf. Ihr Name? Marina German.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553116/

Weitere Ärztin: Auf der Tafel vor dem Ärztehaus wird bald auch der Name von Marina German stehen.

Weitere Ärztin: Auf der Tafel vor dem Ärztehaus wird bald auch der Name von Marina German stehen. © MOZ/Gerrit Freitag

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Brandenburg hatte dem Antrag des Gesundheitszentrums auf Zulassung der Allgemeinmedizinerin entsprochen. Keine Überraschung für Manuela Günther, die Kaufmännische Leiterin des MVZ. "Wir hatten da die volle Unterstützung der KV", betonte sie am Freitag. Dass das Versorgungszentrum überhaupt eine weitere Allgemeinärztin gesucht hat, habe schlicht damit zu tun, dass Eisenhüttenstadt diesbezüglich unterversorgt sei, erklärt Manuela Günther, die froh ist nun drei Allgemeinärzte in ihrem Haus zu haben. Neben Catalin Didu und Dr. med. Edith Müller komplettiert Marina German das Trio. "Aufgrund der vielen Patienten wäre das sonst nicht mehr lange machbar gewesen", sagt die Kaufmännische Leiterin.

Die neue Fachärztin ist allerdings keine Unbekannte mehr im MVZ. Im Sommer des Vorjahres war sie mit Förderung der KV als Weiterbildungsassistentin in der Praxis für Allgemeinmedizin von Catalin Didu eingestellt worden. Innerhalb eines halben Jahres wurde Marina German dann von dem Allgemeinmediziner, der als Weiterbildungsarzt agierte, und von Dr. med. Müller, die ihre umfangreichen Erfahrungen weitergab, auf die Facharztprüfung vorbereitet. Nun ist alles geschafft. Die Praxisräume von Marina German werden künftig ebenfalls im Erdgeschoss des Hauses zu finden sein. Till Frohne, Geschäftsführer des Krankenhauses und des MVZ, sieht in der Umsetzung des Konzeptes der Ausbildung von Ärzten mit anschließender Weiterbeschäftigung einen wichtigen Faktor, der langfristigen Bindung von Ärzten in der Stadt.

Im Medizinischen Versorgungszentrum Eisenhüttenstadt, das im Jahr 2010 gegründet wurde und eine Tochtergesellschaft des Städtischen Krankenhauses ist, arbeiten aktuell neun Ärzte. Neben der Allgemeinmedizin gibt es die Frauenheilkunde, die Neurologie und Psychiatrie sowie die Kinderheilkunde. Alles unter einem Dach. In einer Außenstelle in Guben bedient das MVZ die Gebiete Gynäkologie und Psychiatrie mit zwei Ärzten.

Für Eisenhüttenstadt hat die Einstellung von Marina German noch einen Vorteil: "Sie verfügt zusätzlich über Kenntnisse der Kinderheilkunde aus ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn", sagt Manuela Günther. Somit könne die medizinische Versorgung von Familien weiter optimiert werden.