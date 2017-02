artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Beinahe zwei Jahre sind vergangen, seit der Streit über den Waldweg zu Onkel Toms Hütte entbrannte. Mehr als einhundert Materialproben, vier Gutachten und drei Gerichtstermine später, steht eine Entscheidung an. Am 21. April will der Vorsitzende Richter des Landgerichts Frankfurt Oder, Stefan Gömann, sein Urteil sprechen.