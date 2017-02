Kita in Feuerwache umgezogen

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Wegen eines neuerlichen Heizungsschadens in der Kita "Haus der kleinen Strolche" werden 45 der 120 Kinder der Einrichtung seit Donnerstag in der Feuerwache in der Berliner Straße betreut. Ob es dabei bleiben kann, ist noch nicht sicher.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553119/

Versunken in ihr Lego-Spiel: Tony (links) und Theo interessieren sich mehr für das, was sie bauen, als für das Gebäude, in dem sie das tun.

Im Gemeinschaftsraum der Feuerwehr geht es am Freitagvormittag entspannt zu. Etwa 15 Vorschulkinder sind anwesend, sie spielen seelenruhig. Die Erzieher haben den großen Gemeinschaftsraum im Obergeschoss so gut es geht für die Kinder hergerichtet. Jungs spielen Lego, Mädchen verkleiden sich. Zu den 45 Kindern, die aus dem sogenannten blauen Bereich im "Haus der kleinen Strolche" am Steinwinkel ausziehen mussten, gehören außer Vorschul- vor allem Hortkinder, die erst nach der Schule kommen. Rote Punkte markieren, gut sichtbar, für die Kinder Türen, die sie nicht aufmachen dürfen; sie sind ohnehin verschlossen. In die Steckdosen sind Kindersicherungen montiert worden.

Von 9 bis 16 Uhr werden die Kinder in den Feuerwehr-Räumen betreut. Eltern, die ihre Kinder früher bringen müssen, fahren sie zum Steinwinkel. "Wir kriegen das sonst personell nicht abgedeckt", erklärt Erzieherin Liane Dahme. Glücklicherweise stehe ein Auto zur Verfügung, um die Kinder dann zu 9 Uhr zur Feuerwehr zu bringen.

Liane Dahme und ihre beiden Kollegen loben die Feuerwehr. Ihre Mitglieder haben am Mittwoch mit angepackt, als es darum ging, aus dem Steinwinkel umzuziehen. "Die Feuerwehr hat Feuerwehr gespielt, im Wortsinn", sagt Liane Dahme lachend.

Am Dienstag war der neuerliche Schaden an einem Heizungsrohr aufgetreten. Vor etwa einem Jahr hatte es schon einmal eine solche Havarie gegeben, aber in einem anderen Bereich des 1998 eröffneten Gebäudes, sagt Gebäude-Manager Siegfried Wendt. Die Reparatur, schätzt die Gemeinde nach übereinstimmender Aussage von Wendt und Sozialamtsleiterin Jenny Loponen, wird etwa drei Monate in Anspruch nehmen. Die Kosten werden gerade erst ermittelt, sagt Wendt, er hoffe, dass am Dienstag im Bauausschuss eine Aussage dazu möglich sei.

Derweil steckt Jenny Loponen voll im Krisenmanagement. Denn der unbürokratisch gewuppte Umzug - bei dem das strahlende Wetter am Mittwoch half, weil die Kinder sich draußen aufhalten konnten - ist höchstens die halbe Miete. Die Sozialamtsleiterin steht in engem Kontakt mit zahlreichen Behörden, von der Kita-Aufsicht des Landes bis zum Bauordnungsamt des Landkreises. Denn der Kita-Betrieb in einem Feuerwehr-Gebäude muss genehmigt werden. Jenny Loponen hat am Freitag auch Abstimmungsgespräche mit der zweiten kommunalen Kita im Ort, den "Weinbergkids", und der Grundschule geführt, in denen es um Zwischenlösungen ging. Ziel sei aber, grünes Licht dafür zu erwirken, dass die Kinder in den Feuerwehr-Räumen betreut werden dürfen, bis ihre Räume im Kita-Gebäude im Steinwinkel repariert sind, sagt Jenny Loponen.

Von Eltern-Seite habe es bisher keine Kritik gegeben, sagen sie und Liane Dahme übereinstimmend - die Einsicht, dass höhere Gewalt vorliege, sei da. "Die Leute sehen ja, dass sich der Träger kümmert", sagt Jenny Loponen. Derweil finden die Kinder an dem Provisorium schon Gefallen. "Die fragen schon ganz neugierig, wo die Feuerwehrleute jetzt sind", erzählt Erzieher Ralf Grabowsky schmunzelnd.