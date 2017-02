Zöllner beschlagnahmen 140 000 Schmuggel-Zigaretten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (dpa) Der Zoll hat in einem Auto bei Frankfurt (Oder) 140 000 unversteuerte Zigaretten gefunden. Die Schmuggelware sei in der Reserveradmulde im Kofferraum versteckt gewesen, teilte der Zoll am Freitag mit. Die Zöllner hatten das Auto am Mittwoch auf der A12 kontrollieren wollen, der Fahrer setzte sich jedoch von dem Zollauto ab und versuchte zu entkommen. Die Beamten holten das Auto ein und brachten es vor der Anschlussstelle Müllrose (Oder-Spree) zum Stehen. Daraufhin stieg der Mann aus und rannte davon. Die Fahnder stellten ihn auf einem Feld und leiteten ein Steuerstrafverfahren gegen den 49-Jährigen ein.