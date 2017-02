artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 12 Jahre altes Mädchen aus Berlin wird vermisst. Die Polizei veröffentlichte am Freitag ein Foto des Mädchens, das seit dem 14. Februar nicht mehr gesehen wurde. Die 12-Jährige habe sich zuletzt mit einer Freundin am S- und U-Bahnhof Wittenau getroffen, von wo aus sie zum Alexanderplatz fahren wollte. Dort sei das Mädchen verabredet gewesen. Bis zum Abend schrieb die 12-Jährige noch Handynachrichten an ihre Freundin, gegen 21.00 Uhr wurde das Telefon jedoch abgeschaltet. Das Mädchen sei kräftig und habe lange rotgefärbte Haare. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.