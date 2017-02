Jäger fordern mehr Abschüsse

artikel-ansicht/dg/0/

Zwischen der Sielmann Stiftung, die in der Döberitzer Heide eine Kernwildnisschutzzone etwa für Przewalski-Pferde und Wisente etabliert hat, und dem Bundesforst, der das Areal als Dienstleister vor dem Hintergrund der Naturschutz- und Umweltaspekte im Wald bewirtschaftet, besteht seit langer Zeit eine enge Partnerschaft. Wenngleich der rechtliche Status mit Blick auf die Kernzone nicht in Gänze geklärt ist, weil es sich bei dem Großwildprojekt nicht um einen Zoo oder ähnliches handelt, so darf dort gemäß der bestehenden Gesetzeslage nicht offiziell gejagt werden. "Auf Weisung des kreislichen Veterinäramtes dürfen berechtigte Personen den Wildbestand reduzieren, nicht aber jagen, selbst wenn jemand wollte. Es ist verwaltungsrechtlich ein schmaler Grat", betont Rainer Entrup, Betriebsbereichsleiter im Bundesforstbetrieb West-Brandenburg. Wird dennoch gejagt, wird der Verwaltungsakt der Behörde als Ordnungswidrigkeit eingestuft. Das klingt zunächst verwirrend, ist aber aufgrund der gesetzlichen Vorschriften so blumig benannt, um irgendwie doch reagieren zu können. Ein Monitoring findet jedenfalls regelmäßig in Zusammenarbeit mit der Kreisbehörde statt. Erörtert wird dann, wie viele Schweine entnommen werden dürfen. "Die Rahmenbedingungen sind in jedem Fall schwierig."

Nichtsdestotrotz ist die Döberitzer Heide ein Eldorado für Wildschweine & Co., obgleich das Futterangebot offensichtlich knapp geworden ist. Gibt es viele Eicheln, gibt es auch viele Wildschweine, so Experte Entrup. Der Faktor Hunger gilt als größter Regulator mit Blick auf die Tierbestände. Der Normalzustand ist nach vorliegenden Informationen in der rund 1.860 Hektar großen und mit einem Maschendrahtzaun und zwei elektrischen Zäunen versehenen Wildniskernzone etwa so: Auf 100 Hektar Fläche kommen 3,5 Stück Wild. Doch mit Blick auf die aktuelle Jagdzeit, die noch bis Ende März gilt, liegt der Jahresschnitt bei 11,5 Stück Wild pro 100 Hektar Fläche. So sollen bislang in absoluten Zahlen rund 650 Wildschweine während der sogenannten Intervall- und Drückjagden, bei denen mit einem entsprechenden Schein ausgestattet berechtigte Personen jagen dürfen, erlegt worden sein. Bis zu drei hat es den Angaben zufolge bislang in dieser Saison gegeben, sieben sollen es im kommenden Jagdjahr sein. "Das könnte helfen, das Problem in den Griff zu bekommen", wie Entrup meint.

Dennoch gibt es mit Blick auf die Zunft der Jägerschaft, aber auch der Landwirte, unterschiedliche Interessenlagen. "Die Zahl der Wildschweine ist im Gebiet der Döberitzer Heide extrem hoch, das Futterangebot in der Kernzone jedoch in dieser Saison extrem niedrig. Das Schwarzwild sucht sich vermehrt außerhalb des Gebiets Nahrung. Betroffen sind die angrenzenden Felder der Bauern. Das bereitet auch uns enorme Probleme", sagt Harry Heinicke, der Wildschweinrotten von bis zu 50 Tieren beobachtet hat, die seit geraumer Zeit für immense Schäden gesorgt hätten. "Wir schießen Tag und Nacht schon sehr viel, um die teils verärgerten Landwirte zu beruhigen. Wir als Jäger müssen uns mit dem Elend herumplagen, auch unter finanziellen Aspekten." So hätten Jagdpächter schon einige 1.000 Euro wegen der Wildschäden auf den Feldern zahlen müssen. Und all diejenigen Tiere, die geschossen werden, sind zumeist abgemagert, sodass auch dahingehend kein Ertrag vorhanden sei. "Sie bestehen nur aus Haut und Knochen. Wir schießen im Grunde nur Gerippe mit Fell überspannt", meint Heinicke. Die jüngeren Wildschweine müssten seinen Angaben zufolge eigentlich 70 Kilo haben, stattdessen sollen viele nur maximal 20 Kilo auf die Waage bringen. Bis zu 60 Prozent der erlegten Tiere seien deshalb für die Tonne bestimmt, betont der Jäger. "Der Gesundheitszustand ist dramatisch schlecht, die Wildschweine sind sehr geschwächt", betont auch Entrup.

Doch wie lässt sich der Konflikt lösen? Vermutlich nur mit Augenmaß. Die Jäger jedenfalls plädieren einerseits für eine vernünftige, verstärkte und konsequente Bejagung und andererseits für eine Fütterung der Tiere, die teils verhungern würden. "Es müssen Flächen mit Nahrungsangeboten in einem geschützten Bereich geschaffen werden", meint Heinicke. "Die Wildschweine fressen schon jetzt die ersten grünen Halme auf den Wiesen und Äckern."

"Die Landwirte beschweren sich zurecht", sagt auch Rainer Entrup. "Wir müssen deshalb alle an einem Strang ziehen." Er plädiert für eine Abschussprämie, die ausgelobt werden könnte, um allen Beteiligten Rechnung zu tragen. Das ist in der Region Frankfurt/Oder, ebenfalls ein Wildschwein-Hotspot, schon etabliert. Gezahlt werde aber nur für die Schweine, die ein Jäger mehr schießt als in der Jagdsaison zuvor. Er sieht übrigens nicht nur in der Döberitzer Heide Probleme mit Wildschweinen, sondern insgesamt im Speckgürtel vor den Toren Berlins. "Die Schadenssituation ist auch in offenen Siedlungsstrukturen massiv. Jäger können aber auch in Falkensee und Umgebung kaum ihren Job ausüben. Es herrschen besondere Bedingungen", räumt er ein. Weil Bachen, die tragen oder ihre Frischlinge bereits betreuen, kaum geschossen werden, Stichwort Mutterschutz, sind die Bestände explodiert. Und in der Döberitzer Heide? 1.000 Wildschweine sollen dort in etwa leben. "Das ist absoluter Wahnsinn. Und: Pro Jahr haben wir insgesamt eine Zunahme in Höhe von 300 bis 500 Prozent."