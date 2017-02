Neue Räder und neue Broschüre

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Unter dem Namen "Spreeregion Beeskow-Schwielochsee" wollen die Touristiker von Beeskow und umliegenden Kommunen in die neue Saison starten. Komplett-Angebote sollen den Besuch in der Region noch attraktiver machen. 2016 konnten die Besuche und Übernachtungen gesteigert werden.

Am Donnerstag stoppte ein Transporter vor der Beeskower Touristinfo. Abgeladen wurden zwei nagelneue E-Bikes. Sie sind ab sofort am Sitz des Vereins "Spreeregion Beeskow-Schwielochsee" stationiert. So heißt die Märkische Tourismuszentrale bald offiziell, es fehlt nur noch die amtliche Bestätigung der Umfirmierung. Für 25 Euro kann man die Räder einen ganzen Tag lang mieten. 2016 wurden die "alten" E-Bikes 30 mal vermietet, im Jahr davor gab es nur 20 Vermietungen.

Neu ist auch der Erlebnisführer. Dabei handelt es sich um eine 110-seitige handliche Hochglanzbroschüre, die einen Überblick über die touristischen Angebote und Anbieter enthält. Die Broschüre ist auch für Einheimische interessant, denn sie enthält unter anderem Bade- und Ausflugstipps sowie wichtige Freizeit- und Kulturtermine. Auch wer Übernachtungsplätze für Gäste einer Familienfeier sucht, kann in der Broschüre fündig werden.

15 000 Stück wurden gedruckt, 5000 Stück mehr, als im Vorjahr. Der Tourismus entwickelt sich in der Region positiv", teilt die Geschäftsführerin der Märkischen Tourismuszentrale mit. Dies würden die Zahlen belegen. So meldeten die 78 Mitglieder des Vereins darunter Anbieter von Pensionen, Ferienwohnungen sowie die Betreiber von Museen und anderen touristischen Einrichtungen, für 2016 mehr als 24 000 Ankünfte und knapp 60 000 Übernachtungen. "Die Zahlen sind allerdings höher anzusetzen, da Gäste immer häufiger über online-Portale Angebote in unserer Region buchen", so der Vorstandsvorsitzende Thomas Hähle. Auch seien Gastgeber mit weniger als sechs Betten nur "freiwillig auskunftspflichtig".

Im vorigen Jahr seien viele Übernachtungsplätze frühzeitig ausgebucht gewesen. Diesen Januar habe es bereits 27 Anfragen für Urlaube gegeben, im Januar des Vorjahres seien es nur 12 gewesen. "Es gibt durchaus Bedarf nach zusätzlichen Unterkünften", so Kathrin Paul.

Auch das Interesse an Führungen habe zugenommen. 2016 gab es 72 geführte Spaziergänge durch Beeskow, im Vorjahr waren es nur 52. Auch Pauschal-Tagesangebote erfreuen sich demnach einer wachsenden Beliebtheit. Deshalb hat die Spreeregion für dieses Jahr neue Pakete geschnürt. Dazu zählt die "Natur- und Kulturwanderung in Beeskow und Umland" inklusive Besuche des Musikmuseums. "Wetter, Wind und Wolle", ein Paket mit dem Wettermuseum, dem Wildgattergehege Gut Hirschaue und der Schäferei-Erlebniswelt ist auch 2017 wieder im Programm.

Kathrin Paul will sich in diesem Jahr als "Rasende Reporterin" mit einem feuerroten Polski-Fiat durch die Spreeregion bewegen. Dabei sollen auch kleine Filme und Interviews entstehen, die die der Tourismusverein auf seiner Internetseite präsentiert.

Kontakt: www.spreeregion.de, Tel. 03366 42211