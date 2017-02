Eine Stele für das alte Rennfahrer-Grab

artikel-ansicht/dg/0/

Diensdorf-Radlow (MOZ) Die Gemeinde Diensdorf-Radlow will das Grab von Henri Jeannin erhalten und neu gestalten lassen. Darauf hat sich die Gemeindevertretung am Donnerstagabend verständigt. Ebenfalls einig waren sich alle, den Kampf um Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt fortzusetzen.

Zum Thema Henri Jeannin bestand in der Gemeindevertretung Einigkeit, Geld aus dem kommunalen Haushalt zu investieren. Dadurch soll die Grabstätte des ehemaligen Industriellen und Rennfahrers auf dem Friedhof auch nach dem baldigen Ablauf der Ruhefrist erhalten bleiben. Bürgermeister Stefan Petrick präsentierte seinen Kollegen ein Angebot des in der Gemeinde lebenden Steinmetzes Arno Rausch. Er will auf der Grabstätte von Jeannin eine Stele aus hellgrauem Granit errichten. Gestaltet werden soll diese mit dem Namen des prominenten Verstorbenen sowie mit einem Flugzeug, einem Auto und einem Motorrennboot als Ornamente. Ergänzt werden soll das Grab um eine Infotafel. An der Alten Schulscheune, so eine Idee von Petrick, könnten Touristen und Ausflügler auf die letzte Ruhestätte des Prominenten hingewiesen werden.

"Die Stele ist angemessen gestaltet und wäre schon von weitem zu sehen", sagte der Bürgermeister. Er zeigte sich außerdem erfreut, einen einheimischen Künstler für das Projekt gewonnen zu haben.

Die Finanzmittel für die Stele, eine niedrige vierstellige Summe, soll nun kurzfristig noch Aufnahme finden in den Haushalt für das laufende Jahr, der in der Kämmerei des Amtes Scharmützelsee noch in Arbeit ist. Bevor die Stele errichtet wird, soll der Entwurf von Rausch noch einmal im Detail öffentlich vorgestellt werden, so Petrick.

Um das Ziel einer Geschwindigkeitsbegrenzung in der Hauptstraße zu erreichen, schlug der Bürgermeister eine Lärmmessung vor. Seiner Idee widersprach niemand, trotz zusätzlicher Kosten von etwa 500 Euro für die Messung. Auch die Zahl der Autos, die pro Tag den Weg über die holprige Hauptstraße nehmen, soll noch einmal ermittelt werden - aber erst in der wärmeren Jahreshälfte. Dann rechnet Petrick wegen der Touristen am Scharmützelsee mit höheren Ergebnissen als bei der ersten Erfassung Ende November/Anfang Dezember. Damals waren im Schnitt gut 1750 Fahrzeuge pro Tag gezählt worden.

Danach will die Gemeinde dann beim zuständigen Straßenverkehrsamt des Landkreises Oder-Spree vorstellig werden. So habe er es auch mit Scharmützelsee-Ordnungsamtsleiter Jürgen Knuth besprochen, berichtete der Bürgermeister. 30 Stundenkilometer als Höchstgeschwindigkeit sollen nach dem Willen der Gemeinde im Abschnitt vom Bäcker bis zur Alten Fischerhütte gelten. Ein entsprechender Wunsch für die gesamte 1,6 Kilometer lange Ortsdurchfahrt habe vermutlich wenig Aussicht auf Erfolg, so Petrick. Im Zentrum des Ortes, wo sich auch der beliebte Badestrand befindet, sollen wiederum auch Fahrradfahrer und Fußgänger als Argument dienen.