Haftbefehl für Solardiebe

Eberswalde (MOZ) Gegen vier Männer, die im Verdacht stehen, Solarmodule und dazugehörige Technik in mehreren deutschen Bundesländern gestohlen und damit Handel betrieben zu haben, ist Haftbefehl erlassen worden. Wie das Landeskriminalamt (LKA) in Eberswalde (Barnim) am Freitag bestätigte, hat ein polnischer Haftrichter einen Grundstücksbesitzer aus Lubmin sowie drei weitere Männer in Untersuchungshaft nehmen lassen. Bei einer Durchsuchung am Dienstag wurde auf dem Gelände Diebesgut aus zahlreichen Einbrüchen gefunden.