artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa/bb) An die Opfer des Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche soll mit einem Mahnmal am Ort des Geschehens erinnert werden. Wie genau der Gedenkort gestaltet wird, soll nach dem Willen des Berliner Senats im Rahmen eines Wettbewerbs entschieden werden. Das teilte Senatssprecherin Claudia Sünder am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.