"Die Strategie ist leider nicht aufgegangen"

Ihre Ausbildung schließt die Senftenbergerin im Sommer als Fitness- und Gesundheitstrainer mit staatlich geprüftem Sportassistenten ab. Das wiederum international geprägte Volleyballturnier in der Berufsschule Lindow gewann das Strittmatter-Gymnasium aus Gransee.

Sind Sie zufrieden mit dem Verlauf der Champions-Trophy?

Es lief reibungslos und gab keine Beschwerden - ich bin also voll und ganz zufrieden. Es hat sich gezeigt, dass es schwer ist, die Teilnehmer zur Nutzung des Rahmenprogramms in den Pausen zu motivieren, da sie diese vor allem zur Regeneration nutzen wollen. Doch zum Ende hin, auf dem Weg zum Finale, als einige Teams bereits aus der K.o.- Phase ausgeschieden waren, ist auch das Rahmenprogramm gut angekommen. Durch unsere gute Planung und die vielen Helfer hat sowohl der Aufbau als auch der Abbau gut geklappt.

Was ist nötig, um solch ein Event auf die Beine zu stellen?

Bei so einem großen Event ist es wichtig, einen klaren Kopf zu haben und bedacht vor zu gehen. Es ist wichtig, das Event nicht alleine zu gestalten, sondern die Mitarbeiter und Ausbildungskollegen zu involvieren. Jeder muss seine Aufgaben im Kopf behalten und fokussieren, damit keine Unklarheiten aufkommen. Und es sollte so sein, dass die Organisationsleitung von allen neuen Informationen sofort Bescheid weiß. Wichtig sind vor allem die Sponsoren, da sie uns toll unterstützt haben. Daher bedanke ich mich bei der Bäckerei Janke, beim Kaufland für die Hilfe beim Kuchenbasar, beim Hotspot Bowling, beim Union Filmtheater Neuruppin, dem Injoy Sport & Wellnessclub, der Sparkasse und dem Getränkemarkt Sommerfeld. Das Wichtigste für ein Sport-Event sind jedoch die Mannschaften. Außerdem braucht man immer einen Plan B, falls mal etwas nicht so funktioniert wie geplant. Das Wichtigste ist, dass man alle Infos strukturiert speichert und hinterlegt. Auch eine Checkliste hilft dabei, die Übersicht in der Organisation zu wahren.

Gab es Knackpunkte?

Ehrlich gesagt nicht - sobald alle Teams pünktlich angereist sind, stand dem Spielablauf nichts mehr im Weg. In der Champions-Trophy-Planung als auch an dem Tag selbst gab es keine Knackpunkte, außer dass kurz die Elektronik ausfiel. Dies wurde jedoch schnell behoben.

Zum Sportlichen: War auch in diesem Jahr kein Vorbeikommen am Strittmatter-Gymnasium?

Leider hat es auch dieses Jahr nicht zum ersten Platz gereicht, worüber unsere Mannschaften sehr deprimierend waren. Das Strittmatter-Gymnasium hat mehr Mut und Teamzusammenhalt gezeigt, sodass die Jungs verdient gewannen. Doch für das nächste Jahr haben wir uns das Ziel gesetzt, den Pokal mit nach Hause zu nehmen und zu zeigen, was wir alles drauf haben.

Mit welcher neuen Strategie warteten die Teams der Berufsschule Lindow auf?

Wir hatten drei Teams in der Hoffnung gestellt, dass wir diesmal das Strittmatter-Gymnasium besiegen können. Wir hatten uns überlegt, ein starkes Team zu bilden und eines, das etwas leichter und mit viel Spaß ins Spiel geht, zudem noch ein Lehrer-Team. Die Strategie ist leider nicht aufgegangen - Teamgeist und Zusammenhalt haben nicht gereicht, um in die vorderen Plätze zu kommen.

Welche Schlussfolgerung ziehen Sie?

Im Großen und Ganzen fand ich, dass die CT ein erfolgreiches Volleyball-Event war. Alle hatten Spaß und Freude - so soll es sein. Man hat den Teamgeist und die Teamstärke der einzelnen Mannschaften gespürt und vor allem die sportliche Fairness. Ich hatte viel Spaß und Freude bei der Organisation und freue mich, dass so viele dabei waren und mit gemacht haben.

Reihenfolge des Volleyballturniers:

1. Strittmatter-Gymnasium Gransee, 2. Zilona Gora, Männer, 3. Universität Zilona Gora, 4. Evangelische Schule Neuruppin, 5. Europäische Sportakademie/Sport- und Bildungszentrum Lindow, 6. Zilona Gora, Frauen, 7. Sportassistenten 15/1, 8. Sportassistenten 15/2, 9. Sportassistenten 16, 10. JVA Wriezen, 11. Erzieher, 12. Sportassistenten 14, 13. Berufsschule Potsdam I, 14. BFS Potsdam II, 15. BFS Potsdam III