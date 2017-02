artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) In Falkensee ist am Donnerstag ein 39-jähriger Mann verhaftet worden. Er wurde bereits rechtskräftig verurteilt, hatte jedoch die Strafe nicht angetreten. Das zuständige Amtsgericht erließ deshalb einen Haftbefehl. Polizisten konnten den Havelländer nun in einer Wohnung im Dyrotzer Weg festnehmen. In welcher Angelegenheit er verurteilt wurde, ist nicht bekannt.