Schreiber setzt auf Transparenz

Wustermark (MOZ) Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) hat sich gegen Kritik verwahrt, wonach er mit seiner Verwaltung Hinterzimmerpolitik betreibe. Das zumindest hatte der Fraktionschef der CDU in der Gemeindevertretung, Oliver Kreuels, zuletzt moniert, indem er sinngemäß gesagt hatte, Projekte würden im Hinterzimmer ausgearbeitet und dann einem höchst überraschten Publikum erst in der Endphase vorgestellt.

"Davon muss ich mich distanzieren. Die Verwaltung arbeitet transparent. Das steht fest. Hinterzimmerpolitik gab es vor meiner Zeit als Bürgermeister, nicht aber unter meiner Ägide", betonte Schreiber. Trotz der Fülle von Aufgaben und Projekten, die in Vorbereitung der Realisierung teils anspruchsvoll und schwierig händelbar seien, arbeite ergemeinsam mit den Mitarbeitern der Verwaltung akribisch daran, so schnell wie möglich Informationen zur Verfügung zu stellen. "Wir haben großes Interesse daran, uns frühzeitig mit den Kommunalpolitikern abzustimmen. Es gibt ordnungsgemäße Informationsdurchflüsse", so der Bürgermeister. Aber: "Optimieren können sicherlich auch wir immer etwas."

Fakt sei, dass die Verwaltung sich den Projekten, trotz der vielfältigen Aufgaben und der damit einhergehenden großen Herausforderungen, auch im Sinne von Bürgerschaft und Kommunalpolitik stellt. "Die Entwicklung der Gemeinde weiter bestmöglich voranzubringen, bleibt unser Ziel. Wir wollen schließlich gemeinsam viel bewegen - und das tun wir auch."