Börsen New York: Indizes kurz auf Rekordhochs

New York (dpa) An der Wall Street haben am Freitag zumindest die Tech-Indizes nach einem verhaltenen Start ihre Rekordjagd fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial und der S&P 500 S&P 500 legten zwar auch einen kleinen Schlussspurt hin und drehten leicht ins Plus, erreichten aber keine Bestmarken. Der Dow Jones Industrial legte um 0,02 Prozent auf 20 624,05 Punkte zu. Der Euro litt unter der Unsicherheit mit Blick auf die französischen Präsidentschaftswahlen und stand zuletzt bei 1,0608 US-Dollar.