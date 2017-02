38 Flüchtlinge pro Monat

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (MZV) Die Zahl der Menschen in Ostprignitz-Ruppin, die Geld nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz erhalten, lag zum 31.Januar bei 875. 36der Schutzsuchenden sind im Januar aufgenommen worden.

Das Land geht nach dem Königssteiner Schlüssel und der mutmaßlichen Anzahl der Neuankömmlinge davon aus, dass der Landkreis 2017 durchschnittlich genau 38 Flüchtlinge im Monat aufzunehmen hat. In den letzten Monaten des Jahres 2015 kamen noch mehr als 200Asylbewerber pro Monat nach Ostprignitz-Ruppin.

In der Stadt Neuruppin gibt es 367Schutzsuchende (Ende September 2016: 475), in Rheinsberg sind es 162 (242). Auf dem Gemeindegebiet von Fehrbellin gibt es 44Asylbewerber (50) und im Amtsbereich Lindow 66 (70). Im Amt Temnitz ist derzeit kein Asylbewerber untergebracht (1). Am Altkreis Wittstock gibt es 56 Asylbewerber (51) und im OPR-Gebiet des Altkreises Kyritz 182(184).

Die Zahl reduzierte sich vor allem auch, weil viele Asylbewerber mittlerweile anerkannt sind und nun Unterstützung nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten. Abschiebungen, die von der Ausländerbehörde des Bundes verfügt werden, gibt es eher selten. Im Januar war es eine. "Der Landkreis setzt auf freiwillige Ausreise", sagte Sozialamtsleiterin Sabine Schmidt beim Sozialausschuss am Donnerstag. Die mit Anreizen wie Reisegeld unterfütterte Strategie wird von der Kreisverwaltung von Anfang an verfolgt.

Unter den Flüchtlingen sind auch unbegleitete minderjährige Asylbewerber (UMA), für die das Jugendamt die Vormundschaft übernimmt. 127 dieser Jugendlichen kamen seit 2015 - darunter nur 13Mädchen. Ostprignitz-Ruppin ist der einzige Brandenburger Landkreis, der weibliche UMAs aufgenommen hat.