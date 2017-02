Programm im Zeichen der Reformation

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Der Förderverein Marienorgel Beeskow kam zu seiner Jahreshauptversammlung in der Alten Schule zusammen. Jahres- und Finanzbericht wurden vorgetragen und ein neuer Vorstand gewählt. Das Ziel des Vereins: die Beschaffung der Mittel für eine Orgel im Hauptschiff von Sankt Marien.

Sprechen über Altes und Neues: Auf der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Marienorgel Beeskow e.V. in der Alten Schule wurde der Jahresbericht 2016 vorgestellt. Vorsitzender bleibt Knut Krüger (Mitte). © Dieter Gutsche

In der letzten Woche trafen sich die Mitglieder des Fördervereins Marienorgel Beeskow e.V. zu ihrer Jahreshauptversammlung in der Alten Schule. Auf der Tagesordnung standen unter anderem der Jahresbericht für das Jahr 2016, gegeben vom Vereinsvorsitzenden Knut Krüger, sowie der Finanzbericht, erläutert vom Schatzmeister Eberhard Keil. Beide Berichte fanden die Zustimmung der Vereinsmitglieder. Zudem stand die Wahl des Vorstandes an. Zum Vorsitzenden des Fördervereins wurden Knut Krüger, als Stellvertreter Tilman Schladebach und als Schatzmeister Eberhard Keil einstimmig wieder gewählt.

Das Fernziel ist, wie schon aus dem Vereinsnamen hervorgeht, die Beschaffung der Mittel für eine Orgel im Hauptschiff von Sankt Marien. 53 Mitglieder zählt der Verein zurzeit. Sie alle sind bestrebt, nicht nur durch ihren monatlichen Beitrag sondern auch durch unterschiedliche Aktivitäten, unter anderem Geldmittel zur Beschaffung einer neuen Orgel zusammenzubringen. Ein weiter Weg, da die Kosten für ein solches Instrument passender Größe für die Kirche nicht gerade niedrig sind. Da dieses Ziel noch in weiter Ferne liegt, wird es kurzfristig eine Zwischenlösung geben.

Es ist geplant, eine selbstspielende Orgel, die auch manuell gespielt werden kann, im Märtyrerchor über der Sakristei aufzustellen. Die Orgel stammt aus dem Fundus des Musikmuseums und wurde bereits vom Förderverein erworben. Sie muss aber noch ergänzt und instand gesetzt werden. Damit könnten die Gottesdienste kirchenmusikalisch in vollem Umfang begleitet werden, aber auch als touristische Attraktion in Verbindung mit dem Musikmuseum für mehr Besucher sorgen. Wenn alle Genehmigungen und Zustimmungen vorliegen, wird der Förderverein eine großangelegte Spendenaktion ins Leben rufen.

Im Verlauf der Versammlung wurde das Programm für das Jahr 2017 vorgestellt und diskutiert. Hier steht natürlich der 500. Jahrestag der Reformation durch Martin Luther im Mittelpunkt. Eine umfangreiche Ausstellung hierzu wird es in der Marienkirche und auch in den Geschäften der Beeskower Innenstadt geben. Viele Zitate Luthers, der sich ja auch um die deutsche Sprache verdient gemacht hat, werden derzeit gesammelt und später an geeigneter Stelle zu lesen sein.

Die jährliche Konzertreihe "Musik für Sankt Marien" findet auch in diesem Jahr wieder statt. Für diese Veranstaltungen sind neben den finanziellen Einnahmen auch diverse Ausgaben notwendig, die der Förderverein trägt. Die Konzerte sind immer musikalische Höhepunkte in der Stadt und werden von dem Musikwissenschaftler Ekkehard Krüger organisiert.

Hervorgehoben wurde das Konzert "Gregorianische Gesänge" am 23. Juli, das im Rahmen der Brandenburgischen Sommerkonzerte stattfindet, sowie die diesjährige Orgelfahrt am 15. Juli, die die Teilnehmer in die Dorfkirchen Görsdorf bei Storkow, Groß Schauen und die Stadtkirche Storkow führt.

Sehr interessant soll auch ein Konzert mit Klaviermusik im Musikmuseum am 18. März um 17 Uhr werden. Berühmte Komponisten wie Claude Debussy, Gustav Mahler, Max Reger, Richard Strauss und andere spielen ihre eigenen Werke - die aufgenommene Walzentechnik macht es möglich.

Weitere Termine zu Konzerten und Veranstaltungen sollen demnächst in Prospekten veröffentlich werden, die in Kirche, Burg, Tourismuszentrale und Bibliothek ausliegen werden. Zudem können sie auf der Homepage des Vereins unter www.marienorgel.de aufgerufen werden.

Neue Mitglieder im Förderverein seien stets willkommen, betonen die jetzigen Mitglieder. Auch Spenden werden gern entgegengenommen.

Konten: Raiffeisen-Volksbank Oder Spree, BIC: GENODEF18KW, IBAN: DE 1817062428000069906 und Sparkasse Oder Spree, BIC: WELADED1LOS, IBAN: DE25170550503700959574. Die Anschrift ist: Förderverein Marienorgel Beeskow e.V., Rathenaustraße 11 in 15848 Beeskow.