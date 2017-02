Schwimmen für Bedürftige

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Sonnabend wird ab 10 Uhr in der Frankfurter Schwimmhalle der Unicef-Wettkampf des ESV Frankfurt ausgetragen. Dabei geht es auch um eine hohe Spendensumme, die sowohl dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef, als auch dem Verein Löwenkinder hier in Frankfurt zu Gute kommen soll. Für die jungen Schwimmer der Jahrgänge 2004 bis 2009 aus Berlin und Brandenburg stehen 50- und 100-m-Strecken an. Für die ersten drei gibt es Medaillen. Den Punktbesten jedes Jahrgangs und Geschlechts werden Pokale überreicht.