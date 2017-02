TKC Wriezen vor reizvollen Heimaufgaben

artikel-ansicht/dg/0/

Am Sonnabend gibt zum Auftakt des vermeintlichen "heißen Volleyball-Frühlings" der aktuelle Tabellenführer aus Kiel ab 18.30 Uhr seine Visitenkarte in der Gymnasiumsporthalle am Schützenplatz ab. Für Ulf-Michael Stumpe, seines Zeichens Vereinsvorsitzender sowie stets gut gelaunter Motivator auf dem Hallenparkett, eine Bonuspartie mit hohem Unterhaltungswert.

"Die Vorzeichen sind klar, die Rollenverteilung steht", meint Stumpe. Dass der Titelanwärter als Favorit anreist und in die Partie geht, steht für den Wriezener Tierarzt außer Frage. Nichtsdestotrotz sieht er für sich und seine Teamkollegen keinerlei Veranlassung die Flinte vorzeitig ins Korn zu werfen. "Wir haben zwar das Hinspiel an der Ostsee nach Sätzen mit 0:3 verloren. Aber so deutlich wie es das Ergebnis im ersten Moment erscheinen lässt, war die ganze Angelegenheit nicht. "Bei uns muss zwar alles passen, um Kiel in die Knie zwingen zu können. Aber vielleicht ist ja etwas drin für uns", geht Stumpe durchaus optimistisch in die Begegnung.