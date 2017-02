Dankeschön an Jugendfeuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Freitags treffen sich die mehr als 40 Mitglieder der Eisenhüttenstädter Jugendfeuerwehr zur Ausbildung. Diesmal wurde der Unterricht kurz für einen schönen Fototermin unterbrochen. Denn Romy Steyer, Leiterin Vermietung bei der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG), hatte eine Überraschung mitgebracht, einen Scheck in Höhe von 450 Euro. Das Geld war beim traditionellen Kuchenbasar, der sich beim Hoffest der EWG immer großer Beliebtheit erfreut, zusammengekommen. Das Geld wird für einen guten Zweck gespendet, diesmal für die Jugendfeuerwehr. "Ihr helft uns immer wieder beim Lampionumzug vor dem Hoffest und beim Weihnachtsmarkt", sagte Romy Steyer. "Das ist ein Dankeschön, denn ihr macht das ja in eurer Freizeit."

Das Geld ist beim Feuerwehrnachwuchs hochwillkommen. Wehrführer Norbert Manteufel sagte, dass die Jugendfeuerwehr in diesem Jahr an einem internationalen Jugendlager teilnehmen will. Da freut man sich über jede Unterstützung. "Auch kann man sich mit dem Geld mal Sachen kaufen, die sonst nicht mit im Etat sind."

Derzeit hat die Nachwuchswehr 46 Mitglieder. Die Jungen und auch vielen Mädchen sind im Alter von 10 bis 16 Jahren.