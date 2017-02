Festumzug durchs ganze Dorf

artikel-ansicht/dg/0/

"Das ist aber nur eine der vielen Entscheidungen, die seit fast einem Jahr zu treffen sind", sagt Ortsvorsteherin Monika Döppner-Smyczek. Das Gremium, in dem Vertreter von Vereinen, Einrichtungen und auch der Herzfelder-Hennickendorfer Kirchengemeinde sind, mache sich viele Gedanken. Inzwischen seien die Vorbereitungen so weit gediehen, dass das Programm für das Festwochenende am 9. und 10. September im Großen und Ganzen stehe. Weil es in diesem Jahr etwas Besonderes ist, wird das traditionelle Stienitzseefest an zwei Tagen stattfinden. "Am Sonnabend planen wir einen großen Festumzug vom Bahnhof bis zum Festplatz", sagt die Ortsvorsteherin. Der solle vor allem bunt und abwechslungsreich sein. Aufgerufen, sich in dieser Form zu präsentieren, sind die Vereine und die Einrichtungen.

Besonders freue man sich auch über die enge Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde in Vorbereitung verschiedener Veranstaltungen. So werde die Kirche am selben Tag ihre Türen öffnen, am 6. Mai, an dem das auch die Grundschule tut. Am Abend gebe es dann noch ein Konzert in der Kirche und ein paar Tage später gehe es auf Entdeckertour.

Wie groß das Interesse der Hennickendorfer an ihrem Ort und der Geschichte ist, zeigt, dass bei der kürzlichen Komitee-Sitzung fast 20 Leute dabei waren. "Ich finde das schön, wenn so viele Ideen zusammengetragen werden können", sagt Monika Döppner-Smyczek. Umso ärgerlicher sei es, dass die Schmierereien an den Fassaden und Mauern immer mehr zunehmen und das Ortsbild verschandeln. "Wir nehmen natürlich den Bürgermeister beim Wort, der versprochen hat, die große Bühne auf dem Festplatz in Ordnung bringen zu lassen", sagt sie, denn dort würden sich alle Gäste treffen und dort wäre das Zentrum der Feierlichkeiten.