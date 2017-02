Verein erwägt Nutzung des ehemaligen Konsums

artikel-ansicht/dg/0/

Neureetz (MOZ) Über die künftige Nutzung des ehemaligen Konsums in Neuküstrinchen diskutierten die Gemeindevertreter von Oderaue bei der jüngst stattgefundenen Sitzung. Der Gedenkstättenverein Neuküstrinchen hatte in einem Antrag sein Interesse bekundet, das Gebäude künftig zu nutzen. Derzeit ist das aber nicht ohne Weiteres möglich. Das Grundstück, das zudem einsturzgefährdet sei, gehöre nicht vollständig der Gemeinde, erklärte Karsten Birkholz, Amtsdirektor von Barnim-Oderbruch. Bevor weitere Schritte in Angriff genommen werden, müssten die Eigentümer kontaktiert werden, so der Amtsdirektor.