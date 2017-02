artikel-ansicht/dg/0/

Schirm-Kiefer zeigt ihre besondere Form

Grunow-Ernsthof (MOZ) Jetzt ist sie von der Bundesstraße aus wieder in ihrer ganzen Schönheit auszumachen: die gewaltige, alte Kiefer, deren obere Äste einen regelrechten Helm bilden. Der umfangreiche Unterwuchs an der sogenannten Schirm-Kiefer nahe dem Bollersdorfer Kreisel ist am Donnerstag verschwunden. Nun fällt die besondere und Namen gebende Wuchsform dieses Gewächses am Feldrain selbst dem Autofahrer ins Auge.

Eine Augenweide: die sogenannte Schirm-Kiefer - östlich der Bundesstraße 168 in Richtung Ernsthof. Vom hineinwachsenden Gestrüpp befreit, ist der in der Naturdenkmal-Liste von Märkisch-Oderland aufgeführte Baum mit drei Metern Stammumfang wieder in seiner



© Sandro Knick