Sportlicher Leiter tritt zurück

Warum Friese von diesem Posten zurücktrat, erklärt er: "Es gab Meinungsverschiedenheiten. Wenn man solch eine Position ehrenamtlich übernimmt, muss sie auch Spaß machen. Wenn der verlorengeht, muss man sich eingestehen, dass man eine Pause braucht." Der 46-Jährige versichert aber, dass er trotz seines Rücktrittes dem Birkenwerder BC erhalten bleibe. "Ich werde weiter helfen, nur nicht in einer offiziellen Position." Auch eine Einarbeitung eines möglichen Nachfolgers könne er sich vorstellen.

Eine Lösung für die Neubesetzung des sportlichen Leiters hat der BBC noch nicht. Die Verantwortlichen des Vereins werden sich die Zeit nehmen, die es braucht, um jemanden Geeignetes zu finden. "Wir haben nicht die Not, unbedingt schnell etwas machen zu müssen und sind auch weiterhin handlungsfähig", erklärt Roy Seiler. Erst einmal würden die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. "Auf lange Sicht wollen wir den Posten aber natürlich wieder besetzen. Der sportliche Leiter ist eine wichtige Position im Vorstand und im gesamten Verein. Die Zusammenstellung des Kaders für die kommende Saison hängt davon ab."

Das Herz von Gard Friese hängt am Birkenwerder BC. Einen Teil der Zeit, die er ohnehin schon investierte, wird er also auch künftig aufbringen, um dabei zu sein. Am Sonntag geht es deshalb für ihn nahtlos beim Testspiel der ersten Mannschaft gegen den FV Liebenwalde (14 Uhr) weiter. Da Trainer Jürgen Bogs nicht vor Ort sein kann, wird Friese helfen. "Ich werde auch an der Bank dabei sein und unterstützend zur Seite stehen."