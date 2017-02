artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Am Dienstag, 21. Februar, findet die Auftaktveranstaltung für die Gestaltung des alten Reitplatzes am Körgraben statt. Im Blauen Saal des Kulturzentrums sollen die späteren Nutzer der künftigen Sport- und Freizeitanlage mit den Füßen abstimmen, welche Maßnahmen als erste umgesetzt werden.

Dabei sind nicht nur Jugendliche eingeladen. Vereine, Unternehmen, Schulen, Politik, Verwaltungen und Anwohner am Körgraben sind aufgerufen, ihre Interessen und Ressourcen in die Gestaltung einzubringen. "Es ist uns wichtig, alle Beteiligten und Betroffenen mitzunehmen. Auch Bedenken, zum Beispiel von Kleingärtnern im Umfeld, sollen in die Planungen aufgenommen werden, um späteres Streitpotenzial schon im Ansatz mitzudenken und später ein gelungenes Miteinander zu ermöglichen", sagt Tilo Windt. Der Jugendkoordinator plant die Veranstaltung gemeinsam mit Martin Skowronek und André Neidt von der havelländischen Kreissportjugend und mit dem Rathenower Stadtplaner Jens Hubald. Aus dem Innenstadtforum 2020 bringt der Bauingenieur in Diensten der Kommunalverwaltung viel Erfahrung in der gelungenen Beteiligung von Bürgern mit. Unterstützung gibt es auch durch das Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa), den Seniorenrat und verschiedene Unternehmen in der Kreisstadt. Bürgermeister Ronald Seeger hat die Schirmherrschaft übernommen.

Ermöglicht wurde der Start des Projekts durch eine Förderung im Rahmen der Aktion "Sport bewegt Vielfalt" des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) und der Hamburger Stiftung Lebendige Stadt. Der Rideplatz - so der neue Name der Anlage - hatte die Jury durch einen hohen demokratischen Beteiligungsgrad und vielfältige Zielgruppen überzeugt. Gemeinsam mit einem Projekt in Stuttgart setzten sich die Rathenower im Dezember vorigen Jahres gegen 90 weitere Kommunen aus ganz Deutschland durch. 40.000 Euro stehen somit als Startfinanzierung zur Verfügung.

Am Dienstag ab 16.30 Uhr können Interessierte erfahren, welche Ideen bereits von jungen Menschen in Rathenow entwickelt worden sind und welche davon derzeit realistisch umsetzbar sind. Im Anschluss entstehen dann in moderierten Arbeitsgruppen konkrete Pläne und Absprachen. Wenn alles gut läuft, wird im Sommer dieses Jahres das Ergebnis der Arbeit der Gruppen auf dem Rideplatz zu bewundern sein. Ob es ein Pumptrack (Lehmhügelstrecke für BMXer), ein Beachvolleyballfeld, eine Sitzecke, ein Baumstammmikado oder etwas ganz anderes wird, entscheiden die Teilnehmer der Kick-Off-Veranstaltung.

Anmeldungen nimmt die Stadtverwaltung unter 03385/596418 oder per E-Mail an jugendkoordinator@stadt-rathenow.de entgegen.

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie Westhavelland und Nauen aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben!" gefördert. Mehr Infos gibt es im Internet auf www.facebook.com/madhouserathenow.