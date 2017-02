Stadtbrücke soll beleuchtet werden

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt und Slubice wollen in diesem Jahr gemeinsam weitere Projekte vorantreiben. Darauf verständigten sich die beiden Stadtoberhäupter Martin Wilke und Tomasz Ciszewicz bei ihrem monatlichen Gespräch in dieser Woche. "Wir haben über gemeinsame Projekte in diesem Jahr gesprochen, darunter der Bau des Kleistturms auf polnischer Seite sowie eine effektvolle Beleuchtung der Stadtbrücke", betonte Ciszewicz.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553167/

Diese Projekte würden einen deutlichen Mehrwert für die touristische Entwicklung der beiden Städte mit sich bringen, sagte Wilke. Mit dem 2015 eröffneten Bolfrashaus am Frankfurter Marktplatz sei bereits eine Hälfte des Projekts realisiert, in dessen Mittelpunkt die Wiedererrichtung des Bolfrashauses als deutsch-polnisches Zentrum sowie des Kleistturms in Slubice als Leuchttürme eines grenzübergreifenden Tourismusmarketings entstehen sollen. Weiterer Bestandteil dieses Projektes ist die bessere Beleuchtung der Stadtbrücke. "Wir sind optimistisch, dass es uns trotz einer Vielzahl von Mitbewerbern gelingen wird, die Förderung (85 Prozent der Kosten) für die Errichtung des Kleistturms zu erhalten. Der Antrag ist eingereicht. Eine Entscheidung erwarten wir in den nächsten Monaten", informierte Wilke.

Das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum stellte auch den aktuellen Planungsstand für den diesjährigen Europatag am 9. Mai vor, der in beiden Städten mittlerweile in siebter Auflage stattfindet. Es wird auch wieder Diskussionen und Debatten geben, an denen Schüler beider Seiten der Oder teilnehmen.