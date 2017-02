Lange Warteliste für Kita-Plätze

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) In der Stadt warten nach derzeitigem Stand etwa 400 Kinder auf einen Kita-Platz. Das Gros könne im September versorgt werden, wenn Kita-Kinder in die Schulen wechseln, hieß es am Donnerstag im Sozialausschuss. Weitere Entspannung wird durch den Abschluss von Umbauten in Einrichtungen erwartet.

Ende 2016 hatte das Fachgremium der Stadtverordnetenversammlung das Thema auf die Tagesordnung gesetzt, um für künftige Entwicklungen gewappnet zu sein. Schließlich wächst die Stadt seit einiger Zeit, hat laut Bürgermeisterin Elke Stadeler inzwischen fast 27 000 Einwohner. Und unter den Zuzüglern sind vornehmlich Familien mit Kindern oder Aussicht darauf.

Deshalb hatte der Ausschuss um eine Übersicht gebeten, wie viele Plätze in Schulen und Kitas vorhanden sind, wie die Auslastung ist und mit welchen Zahlen man in fünf Jahren rechnet, soweit derartige Prognosen möglich sind. Wie die Fachbereichsleiterin Bürgerdienste Gudrun Wolf nun erläuterte, gibt es in Strausbergs Kitas und Horten insgesamt 2056 Plätze, von denen Ende Dezember 1905 belegt waren. Knapp sind nach ihren Angaben insbesondere Plätze für die Altersgruppe 0 bis 6 Jahre. Es gebe etwa 400 registrierte Anträge für den Zeitraum 2017/18. Allerdings hätten längst nicht alle Antragsteller akuten Bedarf, weil viele ihr Kind gleich nach der Geburt anmeldeten. Wenn im Sommer Mädchen und Jungen in die Schulen wechseln, könnten um die 300 Kinder mit Kita-Plätzen versorgt werden, schätzt sie.

Zusätzliche Entspannung trete ein, wenn im Sommer nach der Sanierung des Anbaus der Vorstadt-Grundschule der Hort in Betrieb gehe. Dann würden Kita-Plätze in den Einrichtungen Wirbelwind und Juri Gagarin frei. Letztere wird derzeit ebenfalls umgebaut. Überdies stünden wahrscheinlich ab 2019 weitere 120 Plätze mehr zur Verfügung, wenn in der Peter-Göring-Straße der Neubau für die Kita Zwergenland fertig ist.

Altbürgermeister Jürgen Schmitz äußerte die Befürchtung, dass in mancher Einrichtung die Betreuungszahl sinken könnte, weil zum Beispiel wegen schlechterer Bezahlung Erzieher kündigen. Er spielte zum Beispiel auf die Kita Spatzennest der AWO an. Die Bürgermeisterin bestätigte, dass die freien Träger eigene Tarifverträge mit ihren Angestellten haben, während für die städtischen Einrichtungen der Kommunaltarif für den öffentlichen Dienst gelte. Deshalb habe es durchaus schon Bewerbungen gegeben. Die Stadtverwaltung sei aber mit den Trägern im Gespräch.

Im Spatzennest seien gerade Neubesetzungen freier Stellen erfolgt, teilte sie mit. Deshalb seien die 162 Plätze nahezu alle belegt. Schließlich gebe es dort nach der Sanierung auch gute Rahmenbedingungen für Kinder und Personal. Man habe damals kommunale Kitas an freie Träger abgegeben, um eine Vielfalt zu ermöglichen, sagte sie. Wenn es allerdings aus irgendwelchen Gründen "problematisch" werden sollte, werde man sich im Rathaus nicht verschließen, über Veränderungen nachzudenken, machte sie deutlich.

Mit dem Rechtsanspruch auf Kita-Plätze gibt es nach Einschätzung von Gudrun Wolf in Strausberg keine Probleme, unter anderem, weil durch Umbauten zum Beispiel in der Kita Sonnenschein zusätzliche Plätze für die Altersgruppe U 3 geschaffen wurden. Nicht zuletzt gebe es in Strausberg etwa ein Dutzend Tagesmütter.

Laut Gudrun Wolf besuchen etwa 110 bis 120 Kinder aus umliegenden Gemeinden Strausberger Einrichtungen und knapp 100 Kinder aus Strausberg Kitas in anderen Orten.