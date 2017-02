Zusammenschluss gemeistert

artikel-ansicht/dg/0/

Hohenwutzen/Altglietzen (MOZ) Wenn über den demografischen Wandel gesprochen wird, dann geht es oft um die Zukunft kleinerer Ortsfeuerwehren. Auch in den Bad Freienwalder Ortsteilen können sich die Verantwortlichen nicht vor der Tatsache verschließen, dass die Tagesbereitschaft oftmals nicht mehr gewährleistet werden kann. Dann ist ein Zusammenschluss von Ortsfeuerwehren meist der beste Weg, um die Feuerwehr am Leben zu erhalten. Dass dies gelingen kann, das zeigt das Beispiel Altglietzen und Hohenwutzen. Aus den zwei Ortsfeuerwehren wurde 2016 die Ortsfeuerwehr Altglietzen/Hohenwutzen. Ortswehrführer ist seitdem Wolfhard Böning.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553169/

Der 56-Jährige war bis dahin Chef der Altglietzener Feuerwehr. Doch die sei bereits 2015 nicht mehr einsatzfähig gewesen, gibt Böning zu. "Ich wollte aufgeben", so der Altglietzener. Glücklicherweise habe es dann ein Gespräch mit Stadtwehrführer René Erdmann gegeben. Der habe ihn ermuntert, weiter zu machen, gemeinsam mit der Hohenwutzener Feuerwehr. Der Prozess sei nicht einfach gewesen, zumal man das Gefühl gehabt habe, die Stadt wolle den Zusammenschluss auf Biegen und Brechen durchsetzen, so Böning. Da seien die Fronten verhärtet gewesen. Doch René Erdmann und auch Jens Schmoldt, Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit im Rathaus, hätten den Annäherungsprozess gut moderiert. Mit Erfolg.

Inzwischen gibt es mit 23 aktiven Einsatzkräften eine schlagkräftige Ortsfeuerwehr Altglietzen/Hohenwutzen. Die Jugendfeuerwehr mit 18 Mitgliedern erfährt regen Zuspruch. Zentraler Anlaufpunkt für alle ist das Katastrophenschutzzentrum in Hohenwutzen. Dort befinden sich alle Fahrzeuge - Gerätewagen-Gefahrgut, Löschfahrzeug LF 8/6, Tragkraftspritzenfahrzeug, Mannschaftstransportwagen sowie diverse Gerätschaften. "Eigentlich gehören wir schon immer zusammen", schmunzelt Böning. Er hat in der Chronik geblättert. Bei der Gründung der Feuerwehr Hohenwutzen 1912 habe Altglietzen dazu gehört. Erst 1934 habe sich eine eigenständige Altglietzener Einheit gegründet.

"Wenn sich jeder ein bisschen zurücknimmt und an die gemeinsame Sache denkt, dann funktioniert es", meint Willi Rollin. In dem 62-Jährigen findet Wolfhard Böning einen der Unterstützer. Rollin war einst Ortswehrführer in Hohenwutzen und ist auch heute noch Mitglied.Wolfhard Böning appelliert zudem an die übrigen Feuerwehren, ehrlich zu sein in puncto Einsatzbereitschaft. "Sonst schneidet man sich ins eigene Fleisch."