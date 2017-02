Perspektive in der Pflege

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bereits jetzt beginnt die Schule für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe am Klinikum für das neue Ausbildungsjahr zu werben, das am 1. Oktober beginnt. Dazu gab es am Donnerstag im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur eine Infoveranstaltung.

Informiert wurde über Zugangsvoraussetzungen sowie die Inhalte der dreijährigen Berufsausbildung. "Es sind hohe Anforderungen, die erfüllt werden müssen", meinte die stellvertretene Schulleiterin Marina Köber. Sie selbst ist schon seit mehr als 25 Jahren in dem Beruf tätig. 1991 fing sie als Krankenschwester an. Damals war der Beruf noch für viele Schulabgäänger attraktiver als heute. "Das Interesse an den Ausbildungsplätzen ist im Vergleich zu 1991 stark zurückgegangen", sagt sie. Und das war am Donnerstag zu merken. Denn es waren nicht all zu viele Interessierte, die sich bei der Arbeitsagentur einfanden.

Dabei nimmt der Bedarf an Pflegekräfte seit Jahren zu. Der Beruf hat Perspektive. Umso wichtiger ist es für die Krankenpflegeschule, regelmäßig über die Ausbildung zu informieren. 40 Ausbildungsplätze stehen jedes Jahr zur Verfügung.

Bewerber sollten die mittlere Reife oder einen gleichwertigen Abschluss mitbringen, so Marina Köber. Außerdem wird ein mindestens zweiwöchiges Pflegepraktikum in einer stationären Einrichtung empfohlen.

Die Ausbildung ist in Theorie- und Praxisblöcke eingeteilt. Der 2100 Stunden umfassende theoretische Unterricht ist methodenreich und praxisnah. So gibt es einen großen Übungsraum, wo sich die Auszubildenden an einer Testpuppe ausprobieren können. Das heißt: Sie können üben, den Patienten zu bewegen, ihn zu waschen, ihm Blut abzunehmen, den Katheterbeutel zu wechseln und vieles mehr, was im Berufsalltag anfällt.

Die praktische Ausbildung umfasst 2500 Stunden und erfolgt in verschiedenen Abteilungen des Klinikums und der ambulanten Pflege. Die Auszubildenden werden in verschiedenen Stationen von Praxisanleitern und Mentoren betreut. Auf Stationen wie der Neurologie, der Geburtshilfe, der Onkologie, der Neurochirurgie oder Kardiologie können die angehenden Pflegefachkräfte das theoretisch Erlernte praktisch üben und umsetzen.

Zum Ende der Ausbildungszeit gibt es eine praktische, eine schriftliche und eine mündliche Abschlussprüfung. Die Chancen, direkt vom Klinikum übernommen zu werden oder anderswo Arbeit zu finden, stehen gut. Denn neue Pflegekräfte werden immer gebraucht. Am Klinikum sind die Einsatzmöglichkeiten sowohl im stationären und ambulanten Bereich vielfältig. Außerdem stehen den Schülern zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Bewerbungen werden jederzeit entgegengenommen. Mehr Informationen und Kontakt unter www.klinikumffo.de unter dem Link "Beruf und Karriere".