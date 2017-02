Gemeinde zahlt für Havarie-Hotline

artikel-ansicht/dg/0/

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Die Mieter der 141 kommunalen Wohnungen der Gemeinde Brieskow-Finkenheerd haben bei einer möglichen Havarie keine Notrufnummer mehr. Da der neue Verwalter diesen Service nicht anbietet, will nun die Gemeinde eine 24-Stunden-Hotline bezahlen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553172/

Ein Rohrbruch um Mitternacht, eine defekte Heizung am Sonntagmorgen - ein Havariefall kann in jedem Haus zum ungünstigsten Zeitpunkt vorkommen. Das gilt auch für die 141 kommunalen Wohnungen der Gemeinde Brieskow-Finkenheerd. Nach einer Neuausschreibung werden die Gebäude seit diesem Jahr durch die FHD Leistungsgesellschaft für Liegenschafts- und Hausverwaltungsdienst mbH Frankfurt (Oder) verwaltet.

Allerdings hat sich nun herausgestellt, dass die neue Hausverwaltung keine 24-stündige Rufbereitschaft anbietet. Der alte Verwalter konnte in Notfällen angerufen werden, das ist jetzt nicht mehr möglich. Daher beschlossen die Gemeindevertreter bei ihrer ersten Sitzung des Jahres am Donnerstagabend, eine solche Hotline anzubieten. Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich auf etwa 160 Euro monatlich.

Zuvor wurde über die Entscheidung ausführlich diskutiert. So kritisierten mehrere Gemeindevertreter, warum eine solche Rufbereitschaft nicht Bestandteil des Vertrages mit dem Hausverwalter sei. "Es bleibt ein bitterer Beigeschmack. Man sollte noch einmal mit dem Verwalter reden. Es stellt sich jetzt die Frage, was als nächstes kommt und von der Gemeinde bezahlt werden muss", sagte Stephan Böhm. Bürgermeister Frank Richter erklärte: "Wir haben die Hotline als selbstverständlich angesehen. Und sie steht auch in dem uns vorgelegten Expose, mit dem die Verwaltung wirbt - offensichtlich aber nicht im Vertrag. Fakt ist, dass unsere überwiegend älteren Mieter zurzeit keine Notruf-Nummer mehr haben und nur während der Öffnungszeiten jemanden von der Hausverwaltung erreichen."

In Havariefällen wurde daher schon mehrfach der Bürgermeister angerufen und leistete in den betroffenen Häusern erste Hilfe. "Das geht schon ein paar Mal, ist aber keine Dauerlösung. Daher wollen wir, dass die Mieter bei Problemen eine Hotline anrufen können. Dort schätzt man die Situation ein und leitet die notwendigen Schritte ein", sagte Richter. Gleichzeitig könne auch Missbrauch vorgebeugt werden. "Wenn beispielsweise ein Mieter abends wegen einer defekten Glühbirne im Hausflur einen Elektriker anruft, müssten wir als Eigentümer 180 Euro dafür zahlen. Dies kann durch die Hotline verhindert werden. Auf der anderen Seite werden bei einem Rohrbruch natürlich sofort die zuständigen Firmen informiert."

Ebenfalls angesprochen wurden die fehlenden Sprechzeiten. "FHD will künftig einmal im Monat eine Sprechstunde anbieten. Wir wollen aber mindestens zwei Termine monatlich erreichen", sagte der Bürgermeister.