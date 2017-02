Landesbetrieb saniert Straßen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auch in diesem Jahr müssen sich Autofahrer wegen Sanierungsarbeiten an Bundes- und Landesstraßen in der Region auf Behinderungen einstellen. Schwerpunkte sind die B112 und die B246.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553173/

450 Millionen Euro will der Landesbetrieb für Straßenwesen in diesem Jahr ausgeben, um Bundes- und Landesstraßen zu erhalten beziehungsweise zu sanieren. Wobei es sich um großflächige Maßnahmen handelt, und nicht um die sowieso stattfindende Beseitigung von Winterschäden. Ein geringer Teil des Geldes wird - wahrscheinlich in den Sommermonaten - auch in der Region um Eisenhüttenstadt verbaut. Schwerpunkte sind die beiden Bundesstraßen 112 und 246. Dort wurden auch schon in den Vorjahren Abschnitte erneuert.

So erhielt im vergangenen Jahr das Teilstück zwischen Kreisel und dem Abzweig zur Poststraße in Eisenhüttenstadt eine neue Deckschicht. Anfänglich führte das, zumindest was die Umleitung anlangt, zu Irritationen, zumal das Einkaufszentrum Am Wiesengrund nur schwer zu erreichen war. In diesem Jahr verlagert sich das Geschehen auf die andere Seite von Eisenhüttenstadt, sogar außerhalb der Stadtgrenzen. Saniert werden soll der Teilabschnitt der B112 zwischen dem Abzweig an der Esso-Tankstelle zur Landesstraße 37 Richtung Pohlitz und in nördlicher Richtung bis zum Abzweig Richtung Flugplatz Pohlitz zur L371. "In diesem Bereich wird die Deckschicht erneuert", sagt Cornelia Mitschka, Pressesprecherin des Landesbetriebes für Straßenwesen. Ob eine Umleitung erforderlich wird oder in Teilabschnitten gebaut wird, kann momentan noch nicht gesagt werden. Die Pressesprecherin verweist darauf, dass erst konkrete Angaben zum Bauablauf gemacht werden können, wenn einer Baufirma der Zuschlag erteilt wurde. Nach bisherigen Schätzungen wird von Kosten in Höhe von 460000 Euro ausgegangen.

Wie schon im Vorjahr wird ebenfalls zwischen Neuzelle und Guben an der B112 gebaut.Der Abschnitt zwischen den Abzweigen nach Wellmitz und Streichwitz soll eine neue Deckschicht erhalten. Die Kosten für diese Maßnahme liegen bei 700000 Euro. Wann begonnen, wie lange gebaut wird und wo eine mögliche Umleitung entlangläuft, steht derweil ebenfalls noch nicht fest. Weitere größere Maßnahmen auf der B112 zwischen Guben und Frankfurt sind nicht vorgesehen.

Auch die Bundesstraße 246 zwischen Eisenhüttenstadt und Beeskow wird abschnittsweise aufgemöbelt. Zuletzt betraf dies den Abschnitt, der in der Ortslage Eisenhüttenstadt liegt sowie zwischen Fünfeichen und Bremsdorf. In diesem Jahr geht es um die Strecke zwischen Bremsdorfer Mühle, durch Dammendorf bis zum Abzweig zur L435 Richtung Mixdorf in Grunow. In diesem Fall gibt es schon eine Zeitorientierung. Cornelia Mitschka spricht davon, dass voraussichtlich im Mai/Juni gebaut wird. Über eine mögliche Umleitung ist noch nicht entschieden. Als die B246 vor zwei Jahren zwischen Fünfeichen und Bremsdorf komplett gesperrt war, mussten die Autofahrer auf die L43 (Diehlo, Möbiskruge, Richtung Friedland) ausweichen. Die Sanierung kostet zirka 860000 Euro.

Ohne Umleitung kommt die Instandsetzung der Brücke über den Vorfluter unweit des Ortseingangs von Eisenhüttenstadt aus Fünfeichen kommend aus. Für 90000 Euro sollen die Unterbauten erneuert werden. Der Überbau und die Fahrbahn waren schon vor zwei Jahren instandgesetzt worden.