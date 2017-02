artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) "Gesellschaftliches Engagement ist uns wichtig", bekennt die Brandenburger Bank oft - und beweist es mit den Wettbewerben "Fair bringt mehr", "Sterne des Sports", mit der Partnerschaft zum Regattateam Beetzsee e.V., der Mitwirkung am Undine-Märchenwettbewerb und dem Lebenshilfe-Projekt "Schmökerhöker"...

artikel-ansicht/dg/0/1/1553174/

"Wir stecken jedes Jahr rund 100.000 Euro in gemeinnützige Zwecke", rechnet Brandenburger Bank-Vorstand Jens-Uwe Oppenborn hoch und hofft mit einer neuen Spendenplattform, die Brandenburger und Mittelmärker sowie Havelländer zum Mitmachen zu bewegen.

Unter dem Motto "Viele schaffen mehr" ist bundesweit bei den Volks- und Raiffeisenbanken eine moderne Spenden-Initiative gestartet worden. Eine Crowdfounding-Plattform öffentlicher Einrichtungen, Initiativen und Vereine. Die Brandenburger Bank ist seit Mitte Januar bereits mit dreien am Start: Der Fußballverein FC Deetz möchte zum Schutz seiner Zuschauer eine Ballfangnetz-Ablage im Wert von 1.850 Euro finanzieren, die Kita LieLu in Nauen einen neuen Hasenstall inklusive Gehege für 1.000 Euro und der 1. Brandenburger Kampfsportverein Schutzausrüstung, bestehend aus Schienbein-, Faust- und Fußschoner, für ebenfalls 1.000 Euro. Mitkämpfer Ingo Lorenz begründet: "Solche Ausrüstung kostet je Satz etwa 130 Euro. Zu viel für Kinder aus dem Hartz-IV-Bereich. Außerdem haben wir 20 Prozent Flüchtlingskinder. Uns geht es darum, dass keiner benachteiligt ist, dass sich alle an Wettkämpfen beteiligen können."

Der FC Deetz, so Vizepräsident Ralf Richter, erklärt: "Unser Sportverein ist der Treffpunkt im Ort. Beim Fußball wird gegrillt, bei Kaffee und Kuchen am Spielfeld zusammen gesessen. Durch umher fliegende Bälle gingen schon einige Gläser und Brillen zu Bruch und sogar Finger."

Erfüllen sollen sich die Wünsche, wie das Deetzer Ballfangnetz, durch das Engagement vieler. Auf der Internetseite brandenburgerbank.viele-schaffen-mehr.de stellen die drei Vereine ihre Projekte vor und hoffen auf spendenfreudige Leser, die binnen 90 Tagen den Wunschbetrag als Gemeinschaftswerk aufbringen. Jede Spende ab 5 Euro erhöht die Bank um 5 Euro. Gelingt es einem Projekteinreicher, die benötige Summe zu sammeln, wird die Umsetzung mit Bildern auf der Plattform dokumentiert. Kommt die Spendensumme nicht zusammen, erhalten die Spender ihr Geld zurück. Wovon nicht auszugehen ist. Der Start seit Mitte Januar ist vielversprechend und bis Mitte April noch Zeit.

Danach sollen weitere Vereine die Chance auf Unterstützung erhalten, zeitgleich immer drei. Informationen finden Interessierte auf brandenburgerbank.viele-schaffen-mehr.de.