Dresdner Bahn nicht barrierefrei

Das führt nach Einschätzung des Landtagsabgeordneten Péter Vida dazu, dass Reisende Höhenunterschiede von 21 Zentimetern zu überwinden haben. Dies widerspreche der geforderten Barrierefreiheit, so Vida in seiner Kleinen Anfrage zum Bahnsteighöhenkonzept an die Landesregierung. Darin will er wissen, welche Stationen entlang der Dresdner Bahn welche Höhen haben und wie mit dem Ausbau die EU-Forderung nach Barrierefreiheit erfüllt werden soll.

Das Problem der unterschiedlichen Bahnsteighöhen ist schon seit Jahren bekannt. Eberhard Walter aus Fürstenwalde, früherer Projektleiter für den Ausbau der Bahnstrecke von Leipzig nach Dresden, hatte schon Mitte der 1990er-Jahre auf das Problem hingewiesen - ohne Erfolg. "Von seiten der Auftraggeber wurde mir erklärt, ich solle doch meine Aktivitäten auf diesem Gebiet einstellen, da nur die Bahnsteige mit 76 Zentimetern Höhe gefördert werden", erklärte Walter dieser Zeitung.